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Гладков объяснил покупку бронеавтомобиля «Буран»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал покупку бронеавтомобиля «Буран», пишет Бел.Ру.

По его словам, такое решение было принято из-за непростой ситуации на приграничных территориях. Покупка обошлась областному бюджету в 17,5 миллиона рублей.

«Оказать помощь без спецтранспорта на сегодняшний день невозможно. Мы не можем подвергать угрозе жизни людей – медицинский персонал, скорую помощь, администрацию», – высказался Гладков.

Глава региона уточнил, что бронемашину предоставят работникам МЧС. Также власти закупили также каски и бронежилеты.

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