Герой революции и его рязанские друзья  

Один из тех, кто создавал «щит и меч» Советской республики – Михаил Васильевич Фрунзе. А друзьями этого выдающегося военачальника были некоторые административные деятели Рязанской губернии.

Сподвижник с Актюбинского фронта

В Рязани на многоэтажном доме по улице Ленина 2/68, который стоит на перекрёстке с улицей Есенина, установлена мемориальная доска вот с каким текстом: «Здесь с 1969 по 1988 гг. жил начальник политотдела Актюбинского фронта, сподвижник М.В. Фрунзе Арсеньев Алексей Алексеевич (1896-1988)».

Об этом я знал, когда мемориальная доска ещё не была установлена. И однажды даже побывал в квартире Алексея Алексеевича. На встречу с ним меня привёл краевед Николай Петрович Турбин, который с Арсеньевым был хорошо знаком.

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Алексей Алексеевич рассказал, что когда он впервые встретился с Фрунзе и ему представился, Михаил Васильевич очень обрадовался и воскликнул: «У нас с вами уже много общего! Вы – Арсеньев, а я – Арсений Арсеньевич!»

Алексей Алексеевич сначала ничего не понял. Но Фрунзе объяснил ему, что Арсений (Арсений Арсеньевич) – это его подпольная кличка из того времени, когда Михаил Васильевич был профессиональным революционером.

В пекле Гражданской войны

Актюбинский фронт, который упомянут в тексте на мемориальной доске, сформировался в 1919 году. В ставшей знаменитой Актюбинской военной операции, продолжавшейся с 14 августа по 14 сентября 1919 года, Советские войска разгромили Южную армию Колчака. Следует отметить, что тогда в подчинении Фрунзе находился в том числе и знаменитый Василий Иванович Чапаев, с которым Алексей Алексеевич Арсеньев тоже был хорошо знаком.

Председатели губисполкома

Кроме Алексея Алексеевича Арсеньева, Фрунзе дружил ещё с двумя рязанцами – Семёном Николаевичем Крыловым и Николаем Фёдоровичем Карпухиным. Первый из них был председателем Рязанского губисполкома с июля 1923 по 9 июля 1824 года. А второй сменил его на этом служебном посту 24 июля 1924 года. И возглавлял губисполком главного города Рязанщины до 30 августа 1927 года. Помимо служебной деятельности, обоих этих председателей губисполкомов и Михаила Фрунзе объединяло увлечение охотой (достоверно известно, что Михаил Васильевич в свободное время приезжал на Рязанщину поохотиться).

Семён Крылов

Родившийся в 1892 году в Смоленской губернии Семён Николаевич Крылов участвовал в Первой мировой войне. Когда свершилась Февральская революция 1917 года, примкнул к большевикам. А после октябрьских событий того же 1917 года был одним из руководителей установления Советской власти в Витебске. Сформированные им там войска приняли участие в захвате Могилева. А с марта 1918 года Семён Николаевич был в Витебске одновременно и председателем Губкома ВКП(б), и начальником губернского военного комиссариата. Потом участвовал он в боях на Кубани, на Дону и Северном Кавказе. Был тяжело ранен, а по выздоровлении его наградили за отвагу и мужество золотыми часами.

После разгрома войск Врангеля стал С.Н. Крылов председателем военно-революционного комитета Севастополя. А до прибытия на Рязанщину успел он ещё побывать председателем Витебского губисполкома и послужить комиссаром 2-го армейского корпуса в Москве.

Наиболее важным событием за всё время пребывания Крылова в Рязани стало изменение в административно-территориальном делении региона. Елатомский, Пронский, Михайловский, Сапожковский, Спас-Клепиковский и Данковский уезды были упразднены (согласно Постановлению Президиума ЦИК РСФСР от двадцатого февраля 1924 года остались на Рязанщине лишь восемь уездов: Рязанский, Касимовский, Раненбургский, Скопинский, Спасский, Зарайский, Сасовский и Ряжский).

Как предполагают историки, земная жизнь Семёна Николаевича Крылова, скорее всего, закончилась весьма трагично: он разделил участь тех тысяч людей, которые пострадали от Сталинских репрессий. Одно из доказательств этого – то, что после 1937 года исследователи истории не находят о С.Н. Крылове никаких сведений.

Николай Карпухин

Родился Николай Фёдорович Карпухин в Дягилеве в 1891 году (тогда этот входящий сейчас в состав Рязани посёлок был селом Троицкой волости Рязанского уезда). Мобилизованный в годы Первой Мировой войны, служил писарем в Бессарабском городе Кишеневе. В 1917 году был арестован румынами, чьи войска оккупировали Бессарабию. После побега из тюрьмы пешком добрался до Рязани, где его избрали членом Троицкого волостного исполкома. «Когда в целях сокращения штатов произошло объединение городских и уездных учреждений, – написано в одном из научных трудов, – Н.Ф. Карпухин 15 июня 1920 года был избран председателем Рязанского уездно-городского исполнительного комитета…Избирался делегатом X Всероссийского съезда Советов, XIV съезда ВКП(б)».

Карпухин уехал из Рязани в 1927 году. И через пять лет стал председателем горисполкома Красноярска. Но в результате партийной чистки, начавшейся в Красноярском крае осенью 1933 года, его исключили из рядов ВКП(б). Он поехал добиваться справедливости в Москву, но не доехал. Умер в поезде от разрыва сердца.

Евгений Данилин