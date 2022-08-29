«Газель» протаранила стоящий автобус в Уфе

В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автотранспорта, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

29 августа на улице Зелёная Роща около 9 часов утра по местному времени водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», допустил столкновение со стоящим автобусом «Нефаз». Пассажир грузовика попал в больницу.

По данным Госавтоинспекции, пассажиров в салоне автобуса не было, он стоял на обочине дороги из-за технической неисправности.

Сотрудники ГИБДД проводят разбирательство.