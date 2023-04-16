ФК «Рязань» обыграл «Космос» благодаря голу с пенальти на 90-й минуте

В матче 13-го тура первенства России среди команд Второй лиги ФК «Рязань» обыграл дебютанта турнира «Космос» из Долгопрудного.

По информации пресс-службы «горожан», моментов, чтобы открыть счет, рязанцы создали достаточно, но поразить ворота никак не получалось. В итоге, исход матча решился в концовке встречи.

За игру рукой арбитр назначил в ворота «Космоса» пенальти. К 11-метровой отметки вышел капитан команды Эдуард Рубчинский, который развел по разным сторонам мяч и голкипера соперников — 1:0 и плюс три очка в турнирную копилку.

ФК «Рязань» — ФК «Космос» (Долгопрудный) — 1:0 (0:0).

Гол: 90, Рубчинский (пенальти).

ФК «Рязань»: Балаганский, Волчков, Рубчинский (к), Поляков, Щербаков, Супагин, Аксенов (Копылов, 80), Доронин (Евлоев, 70), Бамматгереев, Семин (Барков, 83), Пурак (Погребнев, 80).

ФК «Космос»: Фаттахов, Осинов, Клементьев, Владимиров, Дронов, Пахомов, Немченко (к) (Наймушин, 46), Левченков, Шмаров, Моторин, Логачёв.

Предупреждения: Шмаров, 34; Наймушин, 49; Волчков, 62; Осипов, 75

Судьи: Матвеев (Москва), Михалев (Москва), Алексеев (Москва).

Инспектор матча: Пышкин Виктор Львович (Москва).