Фестиваль «Мелодии балконов» впервые пройдет в Касимове

В Касимове 1 мая 2025 года впервые пройдет фестиваль «Мелодии балконов». Музыканты выступят на балконах в исторической части города. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Балконы на улице Советской преобразуются в небольшую сцену для местных музыкантов. Возглавит концерт камерный оркестр рязанской филармонии под управлением Сергея Проскурина. Фестиваль под открытым небом начнется в 18:00.

Возле торговых рядов 2 мая в Касимове запустят фонтан, откроют уличные часы, проведут дефиле в стилизованных костюмах. На площадках города 3 мая продолжатся концерты и другие праздничные активности.

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В майские праздники в городе будут проводиться тематические интерактивные экскурсии.

Возрастное ограничение: 6+.