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Понедельник, 8 ноября, 2021
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Елена Журина назначена заместителем губернатора Костромской области

7info
Фото: ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

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Заместителем губернатора Костромской области стала Елена Журина. Об этом глава региона Сергей Ситников сообщил 8 ноября на еженедельном совещании.

Журина будет курировать соцсферу — департаменты образования, здравоохранения, по труду и социальной защите, культуры, комитет по физической культуре и спорту, секторы семейной политики и по делам несовершеннолетних.

Ранее должность занимала Ольга Ерёмина, перешедшая в федеральное ведомство.

Журина имеет большой опыт работы в органах власти.

Ситников пожелал новому заму успехов, отметив, что на этом посту надо работать ежедневно по 14 часа.

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