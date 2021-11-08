Елена Журина назначена заместителем губернатора Костромской области

Заместителем губернатора Костромской области стала Елена Журина. Об этом глава региона Сергей Ситников сообщил 8 ноября на еженедельном совещании.

Журина будет курировать соцсферу — департаменты образования, здравоохранения, по труду и социальной защите, культуры, комитет по физической культуре и спорту, секторы семейной политики и по делам несовершеннолетних.

Ранее должность занимала Ольга Ерёмина, перешедшая в федеральное ведомство.

Журина имеет большой опыт работы в органах власти.

Ситников пожелал новому заму успехов, отметив, что на этом посту надо работать ежедневно по 14 часа.