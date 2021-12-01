Елена Сорокина отчиталась о ликвидации последствий штормового ветра в Рязани

Елена Сорокина отчиталась о ликвидации последствий штормового ветра, который обрушился на Рязань 30 ноября.

Ветер принес много проблем – поваленные деревья, повреждённые автомобили, линии электропередач. Потребовалось срочное реагирование спасателей ГОЧС по ликвидации аварийных ситуаций. Дирекция благоустройства убирала деревья с проезжей части и тротуаров, — рассказала она.

По словам мэра, городские службы оперативно отрабатывали поступающие сигналы: распиливали деревья, освобождали тротуары и проезжую часть. Проведены работы на улицах Черновицкой, Островского, Новой, Горького, Гагарина, Тимуровцев, Весенней, Ситниковской, Связи, а также на Касимовском шоссе.

Кроме того, специалисты выезжали на Михайловское шоссе, в Комсомольский парк и в другие локации. Сейчас сотрудники Дирекции благоустройства проводят работы в парке Гагарина. Основное внимание уделяется участкам вблизи социально-значимых объектов – детских садов, школ, поликлиник.

Сегодня похолодало, установились отрицательные температуры. В связи с этим сегодня рано утром сотрудники Дирекции благоустройства приступили к противогололедной обработке городских дорог и тротуаров. Поручила проработать вопрос с управляющим компаниями – дворы и подходы к ним также должны регулярно посыпаться и обрабатываться, — отметила глава администрации.

Своему заместителю Борису Ясинскому Сорокина поручила возглавить штаб по оперативному устранению последствий непогоды. Информация о его работе будет регулярно доводиться до жителей.