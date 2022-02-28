Елена Сорокина на совещании обсудила с подчинёнными ремонт дорог, уборку территорий и содержание маневренного фонда

Елена Сорокина провела рабочее совещание по видеосвязи в понедельник, 28 февраля. В нем приняли участие заместители главы администрации и руководители структурных подразделений. Основными темами совещания стали – уборка областного центра в зимний период, проведение ямочного ремонта, соблюдение правил благоустройства города, старт мероприятий, посвященных Масленице.

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Сотрудники Дирекции благоустройства продолжают ежедневную работу по уборке городских территорий от снега и наледи, за прошедшую неделю на спецполигон вывезено 15,5 тыс. куб. м снега.

Специалисты городской администрации контролируют качество уборки территорий, выполняемой управляющими организациями и хозяйствующими субъектами. МКУ «УДТ» и контрольно-аналитическое управление ежедневно обследуют объекты во всех районах областного центра. С 10 января проверено 19 416 адресов. По выявленным нарушениям с начала года выдано 4996 уведомлений, составлено 509 актов.

Продолжаются работы по ликвидации аварийных выбоин на проезжей части города с применением литой асфальтобетонной смеси. На прошлой неделе они проводились на 11 участках. Общая площадь ремонта составила около 200 кв. м, с начала года – более 1300.

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Еще один вопрос касался содержания муниципального маневренного фонда. Из городского бюджета выделены дополнительные средства в размере 700 тыс. рублей на проведение ремонта мест общего пользования в здании по адресу ул. Соборная, д. 23. До конца текущего года подрядная организация отремонтирует 3 и 4 этажи.

28 февраля стартовала Масленичная неделя. В этом году основные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, состоятся 6 марта и начнутся одновременно на нескольких локациях. Одна из них – ЦПКиО. Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха прошло совещание по вопросу организации безопасности при проведении фестиваля «Душа моя, Масленица!». При содействии специалистов силовых структур и охраны правопорядка определены точки размещения расчетов спасателей, пожарных и медицинских работников. На всех входах в парк будут работать рамки металлодетектора, организована работа полицейских патрулей.