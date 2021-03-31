Елена Митина оценила ход ремонтных работ в Вердеревском Доме культуры

В среду, 31 марта, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина в рамках депутатского контроля оценила ход ремонтных работ в Вердеревском Доме культуры Скопинского района, который стал участником проекта «Культура малой Родины».

Ремонтные работы были начаты в 2020 году. На ремонт внутренних помещений в рамках проекта было выделено 2,8 млн. руб. Эти средства были затрачены на замену окон, кровли и электрики, ремонт входной группы, полов и стен, проведение сантехнических работ. Кроме этого, из муниципального бюджета было выделено 500 тыс. руб. на закупку новых кресел в зрительный зал и одежды для сцены.

В 2021 году ремонт Дома культуры был продолжен. Сейчас идут работы по обновлению фасада здания. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 1,1 млн. руб.

– Из-за пандемии в 2020 году сроки проведения ремонтных работ в Вердеревском Доме культуры были изменены. Тем не менее, первая часть работ была завершена в августе. В этом году ремонт ДК проходит в установленные сроки, – отметила Елена Митина. – Напомню, что благодаря участию Скопинского района в проекте «Культура малой Родины», в муниципалитете ремонтируется уже третье учреждение культуры. В предыдущие годы вторую жизнь получили Успенский и Горловский Дома Культуры.