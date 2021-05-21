Электронную систему контроля доступа внедрили в трех школах Архангельска

В трех школах Архангельска внедрили электронную систему контроля доступа «Школа». Обновление появилось в образовательных учреждениях №№ 77, 11, 36. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Губернатор Александр Цыбульский осмотрел работу системы в школе №77.
По задумке данная система обеспечивает учет бесплатного горячего питания для начальных классов. Кроме того, «Школа» будет контролировать доступ. В будущем даже возможная интеграция данной системы с «Единой картой жителя Архангельской области».
Директор школы №77 Илья Иванкин рассказал, что система учета питания еще и полезна для государства. Она позволяет избежать неконтролируемого расходования средств.
В будущем возможности карты будут расширять. С ее помощью будут оплачивать проезд в общественном транспорте, а родители смогут узнать время прибытия ребенка в школу.
До конца следующей недели подобные системы контроля установят еще в девяти школах Архангельска.