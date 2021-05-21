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Пятница, 21 мая, 2021
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Электронную систему контроля доступа внедрили в трех школах Архангельска

Елена Лобанова
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В трех школах Архангельска внедрили электронную систему контроля доступа «Школа». Обновление появилось в образовательных учреждениях №№ 77, 11, 36. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области. 

Губернатор Александр Цыбульский осмотрел работу системы в школе №77. 

По задумке данная система обеспечивает учет бесплатного горячего питания для начальных классов. Кроме того, «Школа» будет контролировать доступ. В будущем даже возможная интеграция данной системы с «Единой картой жителя Архангельской области». 

— В настоящее время карта ученика работает в тестовом режиме. Из-за этого в систему занесли информацию только об одном из родителей. При этом мы уже готовы выпускать и виртуальную карту для телефона, — пояснил министр связи и информационных технологий Павел Окладников. 

Директор школы №77 Илья Иванкин рассказал, что система учета питания еще и полезна для государства. Она позволяет избежать неконтролируемого расходования средств. 

В будущем возможности карты будут расширять. С ее помощью будут оплачивать проезд в общественном транспорте, а родители смогут узнать время прибытия ребенка в школу. 

— Затем карту привяжут и к электронным дневникам. В личном кабинете у родителей будет высвечиваться прогул урока. Думаю, что каждый родитель хотел бы иметь возможность такого контроля, – отметил Александр Цыбульский.

До конца следующей недели подобные системы контроля установят еще в девяти школах Архангельска.

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