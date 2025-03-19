Дуров назвал WhatsApp упрощённой копией Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал об успехах мессенджера и назвал WhatsApp его упрощённой копией. Пост Дуров опубликовал в телеграм-канале в среду, 19 марта.

По его словам, число активных пользователей Telegram значительно превышает миллиард в месяц. Это второй по популярности мессенджер в мире, не считая китайского WeChat.

Активность пользователей растёт: в среднем каждый человек проводит в мессенджере по 41 минуте в день, заходя в него до 21 раза. Прибыль компании в прошлом году составила 547 миллиардов долларов.

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По популярности в мире Telegram опережает только WhatsApp. По словам Дурова, его разработчики повторяют инновации Telegram, а владельцы тратят деньги на лоббирование, пытаясь остановить конкурента.

Но, по мнению Павла, они проиграли — его мессенджер стал прибыльным и при этом сохранил независимость.

WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.