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Воскресенье, 8 августа, 2021
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Дождь — не помеха. В Рязани разыграли музыкальный кубок КВН губернатора

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Дождь - не помеха. В Рязани разыграли музыкальный кубок КВН губернатора
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Одним из ключевых мероприятий празднования Дня города в Рязани стал масштабный музыкальный фестиваль, на котором разыграли кубок КВН губернатора.

За музыкальных косопузов боролись команды из разных городов. Гостями яркого шоу музыки и юмора стали жители города. Они внимательно следили за выступлением весёлых и находчивых и смехом и аплодисментами отвечали на все шутки. Даже дождь не стал помехой на большом празднике!

Главным подарком для рязанцев в этот вечер стало выступление победителей высшей лиги команды «Триод и Диод». Смоляне повторили на рязанской сцене лучшие номера разных лет и зарядили позитивом зрителей.

Результатами фестиваля, самыми разрывными шутками и большим фоторепортажем мы совсем скоро поделимся с вами на 7info.

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