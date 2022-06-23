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Четверг, 23 июня, 2022

Дорожные работы на месте коммунальной аварии в центре Рязани проведут 24 июня

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Дорожные работы на месте коммунальной аварии в центре Рязани проведут 24 июня

Дорожные работы (асфальтирование) на месте коммунальной аварии в центре Рязани запланированы на 24 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня, 23 июня, подрядная организация приступила к восстановлению благоустройства. После проведения работ запланирована уборка.

Напомним, 22 июня на перекрестке улиц Горького — Введенской в результате проводимых работ подрядной организацией ООО «Нефтегазстрой Рязань» был поврежден участок водопровода. На время проведения работ без холодной воды оставались улицы Горького, Введенская, Радищева, Урицкого, Есенина, Вознесенская, Ленина, Маяковского, Фрунзе, а также 2-й Полевой переулок

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