«Доигрался, подлец»: как прошли последние часы Гитлера в бункере

Ровно 80 лет назад, 30 апреля, главарь Третьего рейха Адольф Гитлер покончил с собой в личном бункере в Берлине. РБК вспомнил, как прошли последние часы нацистского преступника.

Гитлер перебрался в бункер 16 января 1945 года, опасаясь авианалетов. Под землей у него было 20 комнат площадью 250 квадратных метров. До 15 марта фюрер время от времени выходил на улицу. После сделал это лишь 20 апреля — в день 56-летия.

«Атмосфера была давящая, мрачная и абсолютно некомфортная. Никак не удавалось справиться с сыростью», — отмечал телохранитель Гитлера Рохус Миш.

Когда советская армия штурмовала Берлин в конце апреля, фюрер составил завещание и сочетался браком с Евой Браун.

«Свинцовое молчание, абсолютная, гробовая тишина царили в бункере, словно в настоящем бетонном саркофаге», — вспоминал этот момент телохранитель . Реклама

По его словам, все были уверены, что в ближайшее время главарь Третьего рейха покончит с собой. Это произошло около половины дня третьего 30 апреля. Мертвый Гитлер сидел на диване возле стола, уронив голову на грудь.

Узнав о самоубийстве фюрера, советский лидер Иосиф Сталин произнес: «Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым». Узнав, что его тело сожгли, он приказал «никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, не вести».