Дмитрия Бокова выбрали ректором РГУ

В РГУ имени Есенина 17 апреля прошла конференция работников и обучающихся по выборам ректора. Больше всего голосов набрал Дмитрий Боков.

На должность ректора претендуют три кандидата. В ходе конференции они представили свои программы, заслушали выступления делегатов.

Дмитрий Боков — кандидат педагогических наук, исполняющий обязанности ректора. В 2004 году окончил РГПУ имени Есенина по профилю «Учитель истории и английского языка», в 2019 году — юрист. Свою трудовую деятельность Боков начал в родном вузе, работал методистом воспитательной части, возглавлял Студенческий клуб, был начальником отдела внеучебной работы.

В 2011 году стал заместителем секретаря Рязанского регионального отделения ВПП «Единая Россия», членом президиума регионального политсовета. С 2013 года работал заместителем министра образования Рязанской области. В 2016 году Дмитрий Боков работал на руководящих должностях в Избирательной комиссии Рязанской области. В 2024 году вернулся в стены родного университета в качестве и. о. ректора.

Дмитрий Боков. Фото: пресс-служба РГУ

Сергей Жеглов — доцент, кандидат химических наук, заведующий кафедрой химии Института естественных наук. В 2003 году окончил РГПУ имени Есенина по профилю «Учитель биологии и химии», в 2004 — «Юрист». Прошел путь от ассистента кафедры химии до декана естественно-географического факультета. В 2022 году Сергей Жеглов был назначен проректором по образовательной деятельности. После смены руководства университета в этом же году вернулся к должности завкафедрой химии.

Жеглов активно занимался научной деятельностью, добившись больших высот в химии. В его копилке авторство более 70 публикаций в изданиях, входящих в международные базы данных Web of Science и Scopus. В разные годы становился обладателем гранта Президента РФ для молодых российских ученых, премии Губернатора Рязанской области, дважды получал премию Европейской Академии для молодых ученых России.

Сергей Жеглов. Фото: пресс-служба РГУ

Павел Левин — доцент, кандидат педагогических наук, декан факультета физической культуры и спорта. Получил образование по профилю «Учитель физической культуры и спорта». Павел Левин имеет богатый опыт работы в сфере физической культуры и спорта, активно развивает спортивные программы в университете. В частности, под его руководством создавалась хоккейная команда «РГУ».

Павел Левин. Фото: пресс-служба РГУ

В конференции приняли участие 108 делегатов от структурных подразделений вуза и обучающихся. Свой голос за Дмитрия Бокова отдали 93 человека (86,11%), Сергей Жеглов набрал 2 голоса (1,85%), Павел Левин — 13 (12,04%). По итогам тайного голосования было принято решение избрать на должность ректора РГУ имени С.А. Есенина сроком на 5 лет Дмитрия Бокова.

Документы по итогам выборов ректора будут представлены в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Принятое решение вступит в силу после издания соответствующего приказа Министерства.