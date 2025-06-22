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Новости России

Дядя изнасиловал и убил племянницу в Краснодарском крае

Алексей Самохин

Следственный отдел по Тихорецкому району СК России по Краснодарскому краю предъявил обвинение 41-летнему местному жителю в убийстве 16-летней племянницы (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в совершении преступлений против её половой неприкосновенности (п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.

По версии следствия, вечером 19 июня 2025 года обвиняемый ехал на автомобиле вместе со своей несовершеннолетней племянницей из города Тихорецка в поселок Братский, где проживает его семья. По дороге между ними возник конфликт: девушка критиковала материальное положение семьи обвиняемого. В ответ на это он свернул в лесополосу в районе хутора Ленинское-Возрождение, остановил автомобиль,изнасиловал, а затем задушил племянницу.

Чтобы скрыть содеянное, обвиняемый спрятал тело девушки в лесу и замаскировал ветками, а также уничтожил улики. В дальнейшем, чтобы не вызвать подозрений, он активно участвовал в поисках пропавшей.

Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления СК по Краснодарскому краю. Следователи продолжают проводить необходимые действия для сбора и закрепления доказательств.

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