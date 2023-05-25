Четверг, 25 мая, 2023
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Депутаты согласовали изменение структуры рязанской горадминистрации

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Фото со стены Елены Сорокиной ВКонтакте

На заседании Рязанской городской Думы в четверг, 25 мая, депутаты согласовали изменение в структуре горадминистрации. Теперь у главы администрации появится ещё один заместитель, который будет курировать вопросы градостроительства и капремонта.

По словам мэра Елены Сорокиной, дополнительных затрат введение новой должности не повлечёт. Финансирование деятельности нового зама обеспечат из внутренних ресурсов.

Появление у главы администрации нового зама обусловлено необходимостью обновления города. А сама мэрия будет концентрироваться на вопросах градостроительной политики.

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