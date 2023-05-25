Депутаты согласовали изменение структуры рязанской горадминистрации

На заседании Рязанской городской Думы в четверг, 25 мая, депутаты согласовали изменение в структуре горадминистрации. Теперь у главы администрации появится ещё один заместитель, который будет курировать вопросы градостроительства и капремонта.

По словам мэра Елены Сорокиной, дополнительных затрат введение новой должности не повлечёт. Финансирование деятельности нового зама обеспечат из внутренних ресурсов.

Появление у главы администрации нового зама обусловлено необходимостью обновления города. А сама мэрия будет концентрироваться на вопросах градостроительной политики.