Депутаты просят проверить общепит по всей России

Депутаты «Единой России» просят Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в регионах. Поводом послужили многочисленные отравления в летних кафе. Об этом пишут «Известия».

13 июня в Братске Иркутской области 101 человек, включая 22 детей, отравились шаурмой. 51 пострадавший госпитализирован, – говорится в письме, подписанном депутатом Госдумы Александром Якубовским. С октября прошлого года случаи отравления также произошли в Волгоградской области, Набережных Челнах, Тобольске. В феврале 2023 года произошло массовое отравление наборами готовой еды.

Летом случаи отравлений в общепите учащаются. Но до конца текущего года действует мораторий на проверки предприятий торговли, из-за чего снижается качество услуг. Депутаты просят поручить прокуратурам субъектов России инициировать проверки предприятий быстрого питания и нестационарных точек.

Глава Общероссийской потребительской инициативы Олег Павлов назвал ситуацию в сфере общепита удручающей.

Олег Павлов: «По нашим оценкам, только за год их число увеличилось в два раза. И на тех мероприятиях, которые мы проводили совместно с прокуратурой и органами Роспотребнадзора в первом квартале 2023 года, в 100% случаев выявлялись серьёзные нарушения, связанные с правилами хранения продуктов и наличием медицинских книжек у персонала. У надзорных органов связаны руки мораторием на проверки»

Олег Павлов призывает отменить мораторий для полноценных проверок в этой сфере.