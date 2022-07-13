Дата празднования дня города в Рязани предварительно одобрена – 27 августа.

Депутаты Рязанской гордумы предварительно одобрили дату празднования Дня города в этом году на заседании комитета по социальным вопросам. Об этом сообщается на сайте Рязанской городской думы.

Глава городского управления культуры Ольга Голева отметила, что праздник приурочат к закрытию Форума древних городов. Объединение региональных и муниципальных ресурсов сделает программу торжеств более насыщенной.

Главные торжества проведут на Лыбедском бульваре, на Подбелке и в Кремлёвском сквере.

Депутаты внимательно контролируют ход ремонта на Лыбедском бульваре, чтобы работы были проведены качественно и в срок, – подчеркнула первый замглавы муниципального образования Лариса Максимова.

Окончательные решения примут на заседании Рязанской городской думы.