Среда, 26 июня, 2024

Четыре проекта по программе поддержки местных инициатив реализовали в Рязанской области в 2024 году

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazan.gov.ru/

В Рязанской области с началом строительного сезона реализовали четыре проекта по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

В селе Токарево Касимовского района обустроили ограждение Памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны. На улице Заводского в р.п. Чучково отремонтировали дорогу. В Шацком районе реализовали сразу два проекта: обустроили детскую площадку в селе Старочернеево и детскую спортивную площадку в селе Лесное Конобеево.

Всего в 2024 году к участию субсидии предоставлены на реализацию 193 инициативных проектов на общую сумму более 377 миллионов рублей из областного бюджета. Отмечается, что по мере высвобождения средств число проектов может быть увеличено.

Четыре проекта по программе поддержки местных инициатив реализовали в Рязанской области в 2024 году
Четыре проекта по программе поддержки местных инициатив реализовали в Рязанской области в 2024 году

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