Четыре проекта по программе поддержки местных инициатив реализовали в Рязанской области в 2024 году

В Рязанской области с началом строительного сезона реализовали четыре проекта по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

В селе Токарево Касимовского района обустроили ограждение Памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны. На улице Заводского в р.п. Чучково отремонтировали дорогу. В Шацком районе реализовали сразу два проекта: обустроили детскую площадку в селе Старочернеево и детскую спортивную площадку в селе Лесное Конобеево.

Всего в 2024 году к участию субсидии предоставлены на реализацию 193 инициативных проектов на общую сумму более 377 миллионов рублей из областного бюджета. Отмечается, что по мере высвобождения средств число проектов может быть увеличено.