Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в хостеле в центре Москвы

В центре Москвы покончил с собой бывший муж экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, труп спортсмена нашли в хостеле. Рядом лежал телефон с фразой на заставке «позвоните Анне» и номером. Подробности случившегося устанавливаются, рядом со зданием замечены автомобили полиции, спецперевозка.

О разводе Седоковой и Тиммы стало известно в октябре, инициатором расторжения брака стала певица.

Пара познакомилась в 2019 году, когда баскетболист выступал за «Химки». В 2020 году экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла замуж за спортсмена.

— В 2021 году Седакова рассказала, что во время игры за БК «Химки» её супруг год не получал зарплату. Анна одна тянула семью. Из-за этого пара часто конфликтовала. Затем Янис перешёл в казанский «Уникс». Деньги появились, но ссоры продолжились, — сообщает Mash.

Первым мужем Седоковой был футболист Валентин Белькевич, с ним она состояла в браке с 2004 по 2006 год. Вторым супругом звезды стал предприниматель Максим Чернявский. Они поженились в 2011 году и жили вместе два года.