Бывший мэр Ярославля Урлашов объявил голодовку в колонии

Отбывающий срок в ИК-2 в Рыбинске бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов объявил голодовку, пишет Про Город.

Его представитель Светлана Ефимова рассказала, что причиной такого решения стали невыносимые, по его оценке, условия пребывания в колонии. В частности, как отметила собеседница, в рабочие отряды рабочие отряды «блатных», хотя по закону они не должны там находится.

«Блатные не работают в силу тюремных представлений, но живут на особых условиях: они могут ходить в магазин с заднего хода и в столовую. Могут воровать в столовой продукты. Даже выпивают», – пояснила Ефимова.

При этом они создают невыносимые условия для обычных заключенных. Так, в прошлом году после поножовщины участников поселили в один отряд, чуть ли не на одну койку.

Урлашов, таким образом, путем голодовки пытается добиться того, чтобы «блатных» убрали из рабочих отрядов.