Бывший губернатор Лисицын не пошел на открытие 950-летия Рыбинска в знак протеста

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Экс-глава Ярославской области Анатолий Лисицын не принял участие в официальном открытии 950-летия города Рыбинска в знак протеста, пишет REGNUM.

Выяснилось, что причиной этому стал тот факт, что его коллегу по партии «Справедливая Россия — за Правду» Анатолия Грешневикова не пригласили на юбилей. При этом депутат Госдумы приехал в Рыбинск, однако, как рассказа глава его избирательного штаба Сергей Хабибулин, машину парламентария заблокировали другие авто.

«Человека, который 30 лет избирается населением Рыбинска, 30 лет защищает интересы города и горожан, не то что не пригласили, а просто решили ограничить въезд его машины в город», — возмутился Лисицын.

Бывший губернатор назвал происходящее странным нонсенсом, который говорит о страхах власти. В итоге Лисицын и Грешневиков сами прошлись по городу и пообщались с местными жителями.