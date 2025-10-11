Суббота, 11 октября, 2025
Общество

Более 500 рязанцев приняли участие во втором общегородском субботнике

Анастасия Мериакри

11 октября в областном центре состоялся второй общегородской субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке, который организован по поручению главы администрации Рязани Виталия Артемова.

Участники субботника убирали мусор и листву, осуществляли спил аварийных деревьев, расчистку местности по следующим адресам:

— парк имени Гагарина;

— сквер на Скорбященском мемориальном комплексе;

— Михайловское шоссе;

— сквер Быстрец на Касимовском шоссе;

— территория в районе д. 11 по Московскому шоссе (около ТЦ Барс);

— дорога (правая и левая обочины) от Славянского пр-кта до ул. Телевизионная;

— территория около Конюшенного двора;

— пр-д Белинского, д. 7.

В субботнике приняли участие более 500 человек, среди которых сотрудники рязанских предприятий ООО Агромолкомбинат «Рязанский», АО «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф» и ОАО «РЖД», представители администрации города Рязани, учреждений соцсферы, общественных организаций. В уборке было задействована спецтехника, которую предоставили МКУ «Управление по делам территории», МБУ «Дирекция благоустройства города», МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МКУ «Техобеспечение».

Администрация города Рязани выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в мероприятиях по благоустройству нашего областного центра.

Следующие субботники состоятся 18 и 25 октября. Участие может принять любой желающий. Посмотреть локации можно на онлайн карте, которая еженедельно обновляется.

