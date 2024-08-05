Более 5 тысяч рязанцев заключили контракты с Минобороны с начала СВО

С начала специальной военной операции более 5500 жителей Рязанской области подписали контракты с Министерством обороны РФ, причем более 2000 из них – с начала 2024 года. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Рязани.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Рязанской области Дмитрий Зайцев сказал, что наблюдается тенденция к омоложению контрактников. В настоящее время большинство кандидатов – это молодые люди в возрасте до 35 лет с образованием не ниже среднего. Как правило, это женатые мужчины.

«К нам обращаются чаще молодые люди, в возрасте до 35 лет. Как правило, имеющие образование не ниже 11 классов, женатые. То есть это человек, который имеет свои устойчивые взгляды, мировоззрение, – подчеркнул Зайцев.

Желающие заключить контракт на службу могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства, в пункт отбора в Рязани (ул. Каширина, 1), а также оставить заявку на портале «Госуслуги». Подробности узнавайте по телефонам: (4912) 50-36-29, (4912) 50-96-99.