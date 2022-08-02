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Богомаз устроил разнос мэру Макарова за безответственность

Глава Брянской области Александр Богомаз резко раскритиковал мэра Александра Макарова за безответственности и бесхозяйственность, пишут Новости Брянска.

Сообщается, что затянулись работы по благоустройству дворов домов на улице Ново-Советской, 102, 103 и улице Азарова, 57. Причиной этому стала замена теплосетей и устройство водопроводных колодцев.

«По контракту подрядчик должен был уже завершить работы. Вам понадобилось четыре месяца, чтобы переложить 200 метров трубы и заменить два колодца? Где работа городской администрации? Не могли за два дня теплотрассу сделать?» – возмутился Богомаз.

По мнению губернатора, глава брянской администрации пустил ситуацию на самотек. Он призвал штрафовать недобросовестных подрядчиков.

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