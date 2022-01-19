Благоустройство сквера шахтёров в Скопине проверил губернатор Рязанской области

В рамках рабочей поездки 19 января губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил сквер шахтёров в Скопине. Небольшой парк удалось обустроить в рамках региональной программы поддержки местных инициатив, уточнили в пресс-службе правительства региона.
Любимов ознакомился с работами, которые выполнили в сквере. Там удалили старые деревья и кустарники, провели планировку, уложили дорожки из тротуарной плитки, посеяли газон и высадили кустарники. Сквер огородил, там появилось освещение, лавочки, урны и вазоны. В прошлом году сквер украсили входная группа и скульптура шахтёрам. Общая стоимость работ – 2,3 млн руб.
Оценивая работы, губернатор отметил, особый вклад в реализацию проекта внесли молодые активисты, в первую очередь, Варвара Матюшина, которая добавилась поддержки. Федеральный грант, который она выиграла в рамках участия во всероссийском конкурсе, активистка также вложила в благоустройство этого общественного пространства.
На встрече с активистами глава региона обсудил с местными жителями дальнейшие планы по благоустройству сквера шахтёров. Также были затронуты вопросы сохранения и развития музея скопинской керамики, фестиваля гончарного искусства.