Благоустройство сквера шахтёров в Скопине проверил губернатор Рязанской области

В рамках рабочей поездки 19 января губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил сквер шахтёров в Скопине. Небольшой парк удалось обустроить в рамках региональной программы поддержки местных инициатив, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Любимов ознакомился с работами, которые выполнили в сквере. Там удалили старые деревья и кустарники, провели планировку, уложили дорожки из тротуарной плитки, посеяли газон и высадили кустарники. Сквер огородил, там появилось освещение, лавочки, урны и вазоны. В прошлом году сквер украсили входная группа и скульптура шахтёрам. Общая стоимость работ – 2,3 млн руб.

Оценивая работы, губернатор отметил, особый вклад в реализацию проекта внесли молодые активисты, в первую очередь, Варвара Матюшина, которая добавилась поддержки. Федеральный грант, который она выиграла в рамках участия во всероссийском конкурсе, активистка также вложила в благоустройство этого общественного пространства.

— Мы, органы власти, должны делать то, что важно для людей. На запросах от граждан и строится вся программа поддержки местных инициатив, а также программа по созданию комфортной городской среды федерального уровня. Президент постоянно напоминает о том же, что нужно работать, учитывая конкретные просьбы и нужды граждан. Это крайне важно, и такую совместную с жителями работу будем обязательно продолжать, – сказал Николай Любимов.

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На встрече с активистами глава региона обсудил с местными жителями дальнейшие планы по благоустройству сквера шахтёров. Также были затронуты вопросы сохранения и развития музея скопинской керамики, фестиваля гончарного искусства.