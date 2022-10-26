Белгородский губернатор поблагодарил коллег и предпринимателей за помощь

Благодарен губернаторам ЦФО Владиславу Шапше (Калужская область), Андрею Клычкову (Орловская область) и Михаилу Евраеву (Ярославская область), а также предпринимателям, предприятиям и всем жителям соседних регионов за содействие в дополнительной экипировке военнослужащих.

Белгородская, Ярославская, Калужская и Орловская области объединились, чтобы помочь военнослужащим, которые обратились к нам за помощью. Это военнослужащие со всей страны. Только объединившись, все вместе мы сможем решить общую задачу! Поодиночке мы этого сделать никогда не сможем, а вместе мы точно победим!