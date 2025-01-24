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Общество

Белгородский губернатор Гладков на день сложил свои обязанности

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на день сложил свои обязанности в рамках «Дня дублера», пишет «Бел.Ру».

В этот день членов правительства заменят молодые люди до 27 лет.

Функции Гладкова в этом году будет исполнять студентка пятого курса мединститута НИУ «БелГУ» Елизавета Бахмудова. Она — председатель научного общества студентов.

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Во время утреннего обращения глава региона показал «дублершу», которая поздоровалась с белгородцев и рассказала о себе.

Жители региона по-разному отнеслись к этой идее: часть белгородцев поддержала «День дублера», другие отнеслись к нему скептически.

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