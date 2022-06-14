Белгородцы просят Бастрыкина наказать чиновников за ликвидацию троллейбусов

Белгородские активисты записали открытое коллективное обращение с просьбой возбудить уголовное дело на чиновников мэрии Белгорода и регионального правительства, сообщает Fonar.TV.

Авторы инициативы указали в качестве адресатов главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, а также генерального прокурора Игоря Краснова.

Белгородцы считают, что закрытием троллейбусного парка в областном центре чиновники «разрушают наш город, наносят колоссальный ущерб нашим законным интересам, интересам наших детей и пожилых родителей».

По их мнению, госслужащих следует призвать к ответственности за «превышение должностных полномочий».