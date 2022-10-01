Суббота, 1 октября, 2022
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Белгородцы обратились к Гладкову с предложением об обороне региона

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Житель Белгородской области Сергей предложил губернатору Вячеславу Гладкову включить в состав сил территориальной обороны людей с гражданским оружием, пишет Бел.Ру.

Белгородец отметил, что в области числится немало отставных сотрудников силовых ведомств, которые не подлежат мобилизации по разным причинам.

«У нас есть ДНД. А то, что вы предлагаете — с гражданским оружием, с которым люди ходят на зайцев и лис, выйти куда, на границу? Мне кажется, что это не серьезно», — ответил Гладков.

Глава региона напомнил, что обеспечением безопасности в рамках территориальной обороны занимается Минобороны.

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