Белгородцы обратились к Гладкову с предложением об обороне региона

Житель Белгородской области Сергей предложил губернатору Вячеславу Гладкову включить в состав сил территориальной обороны людей с гражданским оружием, пишет Бел.Ру.

Белгородец отметил, что в области числится немало отставных сотрудников силовых ведомств, которые не подлежат мобилизации по разным причинам.

«У нас есть ДНД. А то, что вы предлагаете — с гражданским оружием, с которым люди ходят на зайцев и лис, выйти куда, на границу? Мне кажется, что это не серьезно», — ответил Гладков.