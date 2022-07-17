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Белгородцев пугают поддельным документом, подписанным Гладковым

Телеграм-канал «Война с фейками. Белгород» опроверг ложную информацию о создании штаба территориальной обороны.

Фейк состоит из поддельного постановления, которое якобы подписал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В нем утверждается, что бизнесмен Владимир Зотов «назначен» руководителем штаба.

Разоблачители фейка обратили внимание на номер «107» в поддельном постановлении. Под ним уже издано постановление «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц».

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