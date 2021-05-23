Астраханский губернатор отчитал подрядчика за ремонт улицы Максаковой

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин остался недоволен реконструкцией проезжей части на пересечении улиц Марии Максаковой и Юрия Селенского, пишет портал «Астрахань.ру».

Сообщается, что во время демонтажа бордюров подрядчик повредил зеленую и пешеходную зоны. Горожане жалуются, что деревья и тротуары рядом с проезжей частью выкорчевали, а ходить по перекопанной улице стало опасно.

«Вы должны соблюдать культуру проведения дорожных работ и найти вариант, который позволит сохранять во время ремонта территорию вокруг», – отчитал подрядчика Бабушкин.

Глава региона призвал строителей работать с умом и призвал использовать более деликатные способы демонтажа и ремонта.