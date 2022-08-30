Вторник, 30 августа, 2022
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Арестован подозреваемый в убийстве бывшего тестя в Турлатове

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Подозреваемый в убийстве мужчины в селе Турлатово под Рязанью заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело на безработного мужчину 1989 года рождения завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, 27 августа во время бытового конфликта обвиняемый сначала ударил бывшего тестя деревянным табуретом в область головы и туловища, а затем добил ножом ударами в область лица и шеи. Пострадавший умер на месте расправы.

Напавший, несмотря на оказанное сопротивление, был обезврежен двумя соседями потерпевшего. Его связали и держали до приезда полиции.

— 30 августа 2022 года на основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

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