Ансамбль народной песни «Русские узоры» из Рязани участвовал в конкурсе в Сочи

Образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» Рязанского городского Дворца детского творчества (Кузнецов Вячеслав Владимирович, Кузнецова Надежда Александровна) принял участие в 30 юбилейном сезоне VIII Международного конкурса исполнительского мастерства «Академия искусств», «Арт-Фестиваль Роза ветров» в городе Сочи.
В конкурсе приняли участие коллективы и солисты из Краснодара, Сочи, Новосибирска, Саратова, Волгограда, Железногорска, Пятигорска и других городов.
В состав жюри входили педагоги, артисты, деятели культуры Кубани, Москвы, Краснодара, Сочи.
По итогам конкурса образцовый ансамбль народной песни завоевал главный приз конкурса — ГРАН-ПРИ.
Лауреат 1 степени- младшая группа ансамбля.
Лауреат 2 степени- дуэт Козловцевой Анастасии и Орловой Евы.
Лауреат 3 степени — солистка старшей группы — Селифанова Мирослава.
Лауреат 3 степени — солистка младшей группы — Казанцева Мария.
Коллектив получил официальное приглашение на участие в Финале 30-го юбилейного конкурса «Роза ветров» среди Лауреатов и обладателей ГРАН-ПРИ в городе Москва в ноябре 2024 года.