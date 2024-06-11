Вторник, 11 июня, 2024

Ансамбль народной песни «Русские узоры» из Рязани участвовал в конкурсе в Сочи

Автор: Кристина Аманн

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Образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» Рязанского городского Дворца детского творчества (Кузнецов Вячеслав Владимирович, Кузнецова Надежда Александровна) принял участие в 30 юбилейном сезоне VIII Международного конкурса исполнительского мастерства «Академия искусств», «Арт-Фестиваль Роза ветров» в городе Сочи.

В конкурсе приняли участие коллективы и солисты из Краснодара, Сочи, Новосибирска, Саратова, Волгограда, Железногорска, Пятигорска и других городов.

В состав жюри входили педагоги, артисты, деятели культуры Кубани, Москвы, Краснодара, Сочи.

По итогам конкурса образцовый ансамбль народной песни завоевал главный приз конкурса — ГРАН-ПРИ.

Лауреат 1 степени- младшая группа ансамбля.
Лауреат 2 степени- дуэт Козловцевой Анастасии и Орловой Евы.
Лауреат 3 степени — солистка старшей группы — Селифанова Мирослава.
Лауреат 3 степени — солистка младшей группы — Казанцева Мария.

Коллектив получил официальное приглашение на участие в Финале 30-го юбилейного конкурса «Роза ветров» среди Лауреатов и обладателей ГРАН-ПРИ в городе Москва в ноябре 2024 года.

Ансамбль народной песни "Русские узоры" из Рязани участвовал в конкурсе в Сочи
Ансамбль народной песни "Русские узоры" из Рязани участвовал в конкурсе в Сочи

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