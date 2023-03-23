Четверг, 23 марта, 2023
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Александра Трусова поступила на журфак МГУ

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова поступила на журфак МГУ. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным портала, уроженку Рязани заметили сегодня в здании на Моховой, 9. Сегодня же Александра присутствовала на занятиях по русской литературе.

Журналисты напомнили, что Трусова в августе 2022 года поступила в РГУФК на кафедру теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга. Вероятно, спортсменка решила перевестись на другую специальность — месяц назад её заметили в МГУ за подписанием документов.

Автор заметки пишет, что график фигуристки очень плотный, для учёбы, похоже, придётся договариваться об индивидуальных условиях посещения.

Вечера вечером Трусова с друзьями была на Stand Up.

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