Серебряный призёр Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова поступила на журфак МГУ. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным портала, уроженку Рязани заметили сегодня в здании на Моховой, 9. Сегодня же Александра присутствовала на занятиях по русской литературе.

Журналисты напомнили, что Трусова в августе 2022 года поступила в РГУФК на кафедру теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга. Вероятно, спортсменка решила перевестись на другую специальность — месяц назад её заметили в МГУ за подписанием документов.

Автор заметки пишет, что график фигуристки очень плотный, для учёбы, похоже, придётся договариваться об индивидуальных условиях посещения.

Вечера вечером Трусова с друзьями была на Stand Up.