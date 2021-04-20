Администрация Рыбновского района опровергла информацию о полигоне для радиоактивных отходов

- Advertisement -

Представители администрации Рыбновского района опровергли появившуюся в соцсетях информацию о выделении участка земли под промышленный полигон, способный принимать ядерные отходы.

В официальной группе районной администрации уточняется, что земля действительно выделена под создание промышленного полигона для приёма твёрдых бытовых отходов. Площадь участка – 161710 квадратных метров. Складирование радиоактивных отходов там запрещено и не производится.

Также в сообщении отмечается, что отходы ООО «Эко» принимает только из Рязанской области. В соцсетях писали, что на свалку регулярно приезжают грузовики с московскими номерами.

– Основное количество отходов на полигон поступает от регионального оператора по обращению с ТКО, – заявляют чиновники. – Размещение отходов производится в строгом соответствии с лицензией.

Состояние свалки постоянно контролируется специалистами.