Администрация Рыбновского района опровергла информацию о полигоне для радиоактивных отходов

Представители администрации Рыбновского района опровергли появившуюся в соцсетях информацию о выделении участка земли под промышленный полигон, способный принимать ядерные отходы.
В официальной группе районной администрации уточняется, что земля действительно выделена под создание промышленного полигона для приёма твёрдых бытовых отходов. Площадь участка – 161710 квадратных метров. Складирование радиоактивных отходов там запрещено и не производится.
Также в сообщении отмечается, что отходы ООО «Эко» принимает только из Рязанской области. В соцсетях писали, что на свалку регулярно приезжают грузовики с московскими номерами.
Состояние свалки постоянно контролируется специалистами.