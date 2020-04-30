Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

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Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам был он автором либо знаменитой «3адонщины», либо произведения o Куликовской битве, до нас не дошедшего.

С Рязанью связаны жизнь и творчество писателей и поэтов, оказавших влияние не только на русскую, но и на мировую литературу. Здесь жили и творили Яков Полонский, Анна Бунина, Надежда Хвощинская, Лаврентий Загоскин,Михаил Салтыков-Щедрин, Сергей Есенин, Александр Солженицын, Борис Можаев, Александр Куприн, Константин Паустовский, Константин Симонов, Алексей Новиков-Прибой, Евгений Маркин, Захар Прилепин, Любовь Кантаржи.

Одни имена прочно ассоциируются с Рязанью, о связи других с нашим городом многие не догадываются. Творчество одних нам знакомо ещё со школы, а произведения других незаслуженно забыты. Чьи-то имена увековечены в названиях улиц, музеев, концертных залов, вузов, а чьи-то известны лишь краеведам. В проекте «Слава земли Рязанской» мы расскажем о тех, кто вошёл в литературную историю нашего края.

Яков Петрович Полонский

Выдающийся русский поэт и прозаик родился в Рязани, в небогатой дворянской семье. Учился в рязанской гимназии (1831-1838), где сформировался интерес к литературе и искусству.

В 1839-1844 годах Полонский стал студентом юридического факультета Московского университета. Познакомился с А. А. Григорьевым и А.А. Фетом, высоко ценившими его оригинальный талант.

В 1844 году появился первый сборник его стихов «Гаммы».

После окончания университета Полонский оказывается на Кавказе, где работает в качестве помощника редактора газеты «Закавказский вестник».

В 1851 году поэт переезжает в Петербург, с которым связана вся его дальнейшая судьба. Жизненные невзгоды, материальные трудности, потеря близких (умирают первая жена и сын), собственная болезнь, связанная с нечаянной травмой ноги – все это тяжким бременем ложится на поэта. Но поддержка друзей, особенно И.С. Тургенева, творческая энергия и литературный талант дают силы в преодолении трудностей. Его стихи и прозаические произведения появляются в самых известных журналах России. Лиричность, музыкальность, эмоциональность в поэзии Полонского привлекали любителей словесности.

В антологию русской поэтической классики вошли такие произведения Полонского, как «Песня цыганки», «Узница», «Колокольчик», поэмы «Кузнечик-музыкант», «Свежее преданье», рассказы и повести «Статуя весны», «Груня», «Дом в деревне», мемуары «Старина и мое детство», «И.С. Тургенев у себя».

Я.П. Полонский был ещё и талантливым живописцем, он оставил ряд замечательных пейзажей и портретов.

Я.П. Полонский, согласно его воле, был погребен рядом с могилой матери в Ольговом монастыре, близ Рязани. В 1959 году прах поэта был перенесен на территорию Рязанского кремля.

Именем Якова Полонского названа одна из улиц в центре Рязани. А в сквере Рязанского политехнического института установлен памятник Полонскому.

Хвощинская Надежда Дмитриевна

Надежда Хвощинская родилась в семье небогатого помещика. Когда отец разорился, имение пошло с молотка, и Хвощинские были вынуждены переехать в Рязань. Сменив несколько квартир, семья поселилась в доме на Семинарской улице. Будущая писательница была старшим ребенком в семье и с детских лет знала, что такое труд и нужда. С девятилетнего возраста она активно помогала отцу в качестве писца и чертежника.

Литературная деятельность Н.Д. Хвощинской началась со стихов (впервые опубликованы в «Сыне отечества» в 1842 г.). Первая повесть писательницы «Анна Михайловна» увидела свет в 1850 г. в «Отечественных записках» (№ 6). Пятидесятые годы в творчестве Н.Д. Хвощинской отмечены глубоким интересом к изображению характеров и судеб «чистых душ». Чаще всего это сочувственно изображаемые писательницей девушки, живущие в окружении циничных, развратных, жестоких тунеядцев из среды губернской аристократии (трилогия «Провинция в старые годы», 1853—1856). В дальнейшем, расширяясь и углубляясь, эта тема перерастает в показ процесса деградации и разложения духовных устоев дворянского и чиновничьего мира губернского общества дореформенной и пореформенной поры («Встреча», 1855—1860; «Стоячая вода», 1861; «В ожидании лучшего», 1857—1860; «Домашнее дело», 1863; «Недавнее», 1861—1864).

Положительную роль в формировании таланта Н.Д. Хвощинской сыграл Н.А.Некрасов, который на материале романа «Последнее действие комедии» раскрыл сильные и слабые стороны дарования молодого автора.

Особенно благотворное влияние на творческое развитие писательницы оказал М.Е.Салтыков-Щедрин, с которым ее связывала творческая дружба и глубокая взаимная симпатия еще со времени службы писателя в Рязани в 1958-1860 гг.

В 1870-80-е гг. в творчестве Н.Д. Хвощинской видное место занимает тема отцов и детей («Счастливые люди» (1874); «Альбом. Группы и портреты» (1879); «Здоровые» (1883) и др.).

Реакция 1880-х гг., последовавшая за разгромом революционного народничества, трагическое положение революционной интеллигенции нашли отражение в рассказах Н.Д. Хвощинской «После потопа» (1881) и «Вьюга» (1889).

В 1860-80 гг. Н.Д. Хвощинская выступает в печати и как литературный и художественный критик (под псевдонимами В. Поречников и Н. Воздвиженский).

Последние пять лет (с 1884 года), проведенные Н.Д. Хвощинской в Петербурге, были для нее самыми тяжелыми. Болезнь, материальное неблагополучие, не оставляющая забота о родственниках в Рязани — таков был печальный финал жизни этой подвижницы.

В Рязани сохранился дом, в котором жили писательница и ее сестры (ул. Семинарская, 10).

Алексей Силыч Новиков-Прибой

Писатель -маринист Новиков-Прибой (настоящая фамилия — Новиков) Алексей Силыч родился 12 марта 1877 г. в селе Матвеевское (ныне Сасовского района Рязанской области) в крестьянской семье. Учился в церковноприходской школе, с окончанием которой в одиннадцать лет закончилось его образование, так как на его продолжение не было средств.

В 22 года был призван в армию, служил на Балтийском флоте матросом (1899 — 1906), полюбил море. Начал заниматься самообразованием. В течение двух лет посещал Кронштадтскую школу, познакомился с «крамольной» литературой, за что попал в тюрьму. После освобождения был отправлен на войну с Японией. В 1904 г. на броненосце “Орел” (командир — капитан 1 ранга Юнг) в составе 2-й Тихоокеанской эскадры перешел из Балтийского моря вокруг м. Доброй Надежды (через Мадагаскар и Малайский арх.) к проливу Цусима, участвовал в Цусимском сражении.

Уже в плену начал собирать-свидетельства очевидцев Цусимского боя с разных кораблей эскадры, подготовляя материалы для своей эпопеи “Цусима”. После заключения мира в 1905 г. был демобилизован и через Сибирь весной 1906 г. вернулся на родину в родное село, написал брошюры о Цусимском бое («За чужие грехи», «Безумцы и бесплодные жертвы», под псевдонимом А.Затертый — бывший матрос). Эти брошюры были запрещены правительством. Опасаясь преследований, Новиков-Прибой бежал в Англию.

В 1907 — 1913 скитался за границей как политический эмигрант. В это время плавал матросом на различных иностранных торговых судах в Атлантическом океане и Средиземном море, жил во Франции, Испании, Италии и в Северной Африке.

В 1914 г. подготовил к печати сборник “Морские рассказы”(был изъят в наборе и вышел только после революции.), в котором выступил как реалист, чуждый морской экзотике, характерной для буржуазных писателей-маринистов. После революции произведения писателя регулярно появлялись в печати: повести «Море зовет (1919), «Подводники» (1923), «Ералашный рейс» (1925), «Женщина в море» (1926) и др.

Самое значительное произведение Новикова-Прибоя — историческая эпопея «Цусима» (1932 — 1935).

В годы Отечественной войны выступал со статьями и очерками о моряках, работал над большим романом «Капитан 1-го ранга» (не был закончен).

Алексей Силыч Новиков-Прибой умер в Москве 29 апреля 1944. Его именем названа улица в микрорайоне Приокский в Рязани, а также улицы в Нижнем Новгороде, Иркутске, Киеве, Донецке, Севастополе, Рязани, Тамбове, Сасово, Ликино-Дулёво, Никополе, Зубовой Поляне (Мордовия), в посёлке Черкизово, набережная в Москве. Именем Новикова-Прибоя назван круизный теплоход на Волге, а также в 1952 и 1977 годах в СССР были выпущены почтовые марки, посвящённые А. С. Новикову-Прибою.

В 1969 году дочь писателя Ирина Алексеевна Новикова (род. 1934) создала на даче писателя в Черкизово частный мемориальный музей, который работает до сих пор.

В марте 1997 года в селе Матвеевское Сасовского района Рязанской области был открыт музей А. С. Новикова-Прибоя.

А. С. Новикову-Прибою посвящён роман П. Низового «Океан» (1929)[6].

Евгений Фёдорович Маркин

Евгений Маркин – известный поэт, прозаик и публицист второй половины ХХ века. Он родился 22 августа 1938 года в деревне Клетино Касимовского района. Евгений Маркин широко печатался в местных и Всесоюзных изданиях, неоднократно становился обладателем премий ведущих литературных конкурсов. При жизни были опубликованы восемь его поэтических сборников.

Евгений Маркин с 14 лет начал публиковаться в периодической печати Рязанской области, был сотрудником газет «Рязанский комсомолец», «Комсомолец Киргизии», «Литература и жизнь», Рязанского областного радио. Он издал и подготовил к печати 8 поэтических сборников: «Личное дело», «Звёздный камень», «Лесной ручей», «Стремнина», «Самородок», «Моя провинция», «Разница во времени», «Мещёрские сосны».

В 1950—1970-х годах произведения Евгения Маркина печатались в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Юность», «Огонёк», «Смена», «Сельская молодёжь», «Советская женщина», «Подъём», «Волга», «Сибирские огни», газетах «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Сельская жизнь», «Труд», «Литература и жизнь», «Пионерская правда», периодических изданиях Киргизии, Молдавии, Рязанской и Владимирской областей, альманахах «День поэзии», «Литературная Рязань», «Литературный Киргизстан», «Стрелка», «Спутник», антологии «Библиотека современной молодёжной поэзии и прозы», коллективных сборниках «Смоленский семинар поэтов», «С добрым утром, родимый край!», «Приокские дали», «Над Окой звенит гармонь», «На разных широтах», «Земная орбита», «Солдаты славы не искали», переводных изданиях «Горный поток», «Бурлит Селенга», «Эхо гор», «Поэты народов Сибири», «Поэты Бурятии»; звучали в передачах Всесоюзного радио и Центрального телевидения, переводились на иностранные языки.

Евгений Маркин — член Союза писателей СССР с апреля 1968 года, лауреат первого Всесоюзного фестиваля молодой поэзии «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо».

Самые известные стихотворения поэта посвящены его родине, красоте Мещерского края. В них Маркин описывал труд и быт сельчан, рисовал образы земляков, пел о любви.

После исключения Александра Солженицына 4-5 ноября 1969 года из Союза писателей СССР Маркин написал о нём стихотворение «Белый бакен». Его опубликовали в «Новом мире» в октябре 1971 года. И вскоре Маркина исключили из Союза писателей.

Об этом событии Солженицын вспоминал в очерках литературной жизни «Бодался телёнок с дубом»:

Год спустя он умудрился протащить в «Н. мире» (с новым руководством) стихотворение о бакенщике «Исаич», которого очень уважают на большой реке, он всегда знает путь, — то-то скандалу было потом, когда догадались! — и исключили-таки бедного Женю из СП.

Евгения Маркина не стало 17 ноября 1979 года.

В 1988 году поэт был посмертно восстановлен в Союзе писателей. С этого времени на родине Маркина, в деревне Клетино, проходит ежегодный областной праздник поэзии. В Касимове проводится фестиваль «Маркинская осень». Немало стихотворений Евгения Маркина положено на музыку московскими и рязанскими композиторами, в числе которых Юрий Ананьев, Александр Ермаков, Александр Костенко, Александр Тараканов. По произведениям поэта поставлены спектакли: в Рязанском институте культуры — «Серебряный вальс», «Евгений Маркин. Избранное», «Первая красавица» (художественный руководитель — Роман Маркин, кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей России), в Касимовском народном театре юного зрителя инсценирована маркинская повесть «Старый фотограф». Изданы новые книги «летописца песенной Рязани»: «Второе рождение», «Серебряный вальс», «Отава», «Дорога», «Я воскресну во имя любви», «Зову тебя в мою Мещёру», «Летят журавли, летят…», «Лесное эхо», сборник воспоминаний «О Евгении Маркине», указатель литературы «Евгений Маркин», буклет «Я с эпохой один на один говорю…».

Имя Евгения Маркина носят улица в городе Касимове и библиотека в посёлке Гусь-Железный; на домах в Клетине и Касимове, где жил поэт, установлены мемориальные доски.

Захар Прилепин

Заха́р Приле́пин (настоящее имя — Евге́ний Никола́евич Приле́пин родился 7 июля 1975 в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Отец его был школьным учителем, а мать медсестрой. В 1986 году семья переехала в Нижегородскую область, в город Дзержинск. После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород. После службы в армии Прилепин учился в Школе милиции при Нижегородской академии МВД России и служил в ОМОНе. Параллельно со службой учился на филологическом факультете Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ), однако учёбу в 1996 году пришлось прервать в связи с отправкой его вместе с личным составом подразделения в Чечню для участия в боевых действиях.

В 2000 году устроился на работу журналистом в нижегородскую газету «Дело». Публиковался под многими псевдонимами, самый известный из которых — Евгений Лавлинский.

Первые произведения Прилепина были опубликованы в 2003 году в газете «День литературы». Затем его работы печатались в «Литературной газете», «Лимонке», «На краю» и «Генеральной линии», а также в журналах «Север», «Дружба народов», «Роман-газета», «Новый мир», «Сноб», «Русский пионер», «Русская жизнь», «Аврора»[12].

В октябре 2014 года, по данным журнала «Русский репортёр», Прилепин вошёл в число «100 выдающихся людей года» в России[15]. В апреле 2015 года роман Прилепина «Обитель» занял первую строчку в рейтинге самых продаваемых книг года по данным сайта «Pro-Books.ru». По результатам 2015 года роман «Обитель» стал самой читаемой книгой в библиотеках Москвы.

В 2016 году, по опросу ВЦИОМ, как «Писатель года в России» Захар Прилепин разделил третье место с Борисом Акуниным, Александром Прохановым и Виктором Пелевиным, а по данным компании «Медиалогия», стал самым упоминаемым в СМИ писателем[21].

По итогам 2017 года как «Писатель года в России» Захар Прилепин разделил первое место с Борисом Акуниным и Дарьей Донцовой[22] и снова стал самым упоминаемым в российских СМИ писателем.

В декабре 2019 года по итогам голосования на Colta.ru Захар Прилепин признан самым влиятельным литератором десятилетия[27].

Произведения Прилепина издавались на английском, немецком, французском, итальянском, китайском, датском, норвежском, польском, сербском, болгарском, румынском, армянском языках[28].

Любовь Николаевна Кантаржи

Любовь Николаевна Кантаржи – журналист, наша современница, член Союза журналистов России, детская писательница, сценарист.

Любовь Николаевна родилась в Рязани 10 октября. В 1982 г. окончила Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, факультет педагогики и психологии, затем продолжила обучение в Рязанском филиале Московского государственного университета культуры и искусств.

Несколько лет Кантаржи писала сценарии для программы «Шишкин лес» на телеканале «Радость моя» и вела в детском журнале «Ступени» рубрику «Божья коровка». Здесь-то и появилась на свет ее первая книга для детей «Чудеса без конца». Эта книга родилась из журнальных публикаций, ее герои – забавные сказочные человечки Крылатик и Крапинка, которые живут в лесу, в маленьком домике с нарядным резным крылечком и аккуратным палисадником. Веселые и озорные, непоседы и сладкоежки, лесные человечки в то же время очень любознательны и задают много вопросов. Почему вращается Земля? Кто осенью раскрашивает листья? Из чего состоит радуга? Как гусеница превращается в бабочку? А еще Крылатик и Крапинка попадают в совершенно необыкновенные истории. Все эти истории были собраны под одной обложкой и выпущены рязанским издательством «Зёрна».

Работая на радио, Любовь Николаевна Кантаржи записала для эфира большое количество аудиокниг. Как автор, редактор, исполнитель. Это Элинор Портер «Поллианна», Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, восемь детей и грузовик», Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда», Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени» и другие.

Вскоре после выхода книги «Чудеса без конца» автором было написано продолжение истории о лесных человечках — сказочная повесть «Приключения Крылатика и Крапинки в сказочном лесу», в которой затрагиваются уже более сложные вопросы нравственного выбора.

В 2019 г. в издательстве «Новое Небо» вышла повесть Л. Кантаржи «Матрёшкино счастье» — это первый опыт работы автора для взрослой аудитории., восторженно принятый читателями и литературоведами.

Любовь Николаевна ведёт активную общественную работу. В течение многих лет состоит в активе региональной общественной организации «Родительское собрание», на площадке которого последовательно выступает за отмену поголовной вакцинации. Она также принимает активное участие в работе Национально-Освободительного движения, являясь первым координатором Рязанского штаба НОД.

Источники:

kultura-prozvetania.blogspot.com

rzn-patriot.ru

planeta-l.ru

zyorna.ru