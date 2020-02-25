Наталья Паламожных. О театре, кино, медицине и таксах

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Во вторник, 25 февраля, редакцию РИА «7 новостей» посетила актриса рязанского театра драмы Наталья Паламожных. На счету Натальи немало ролей – это и детские спектакли, и комедии, и драмы.

В новом спектакле «Добро пожаловать в рай», премьера которого состоится 6 марта, Наталья Паламожных исполнит одну из главных ролей.

Удивить актрису интервью также сложно, как и постоянных читателей РИА «7 новостей». Те к с нами давно, уже привыкли, что в нашу редакцию регулярно заглядывают самые разные и очень интересные гости. Но сегодня мы попробовали провести беседу в необычном формате.

Мы предложили Наталье Паламожных шесть предметов: кочан капусты, шприц, молоток, рогатку, фигурку таксы и портрет Александра Домогарова. Все они связаны с жизнью и работой актрисы самым непосредственным образом. Хотите узнать, как именно? Смотрите видео.

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Ирина Бочарова

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