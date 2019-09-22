Диана Халикова – спортсменка, поэтесса и просто красавица

В сентябре в Санкт-Петербурге состоялся конкурс «Невская краса» для девушек и женщин, передвигающихся на инвалидной коляске. Рязанскую область на этом необычном конкурсе представляла Диана Халикова. Эта девушка была известна в нашей области и до конкурса. Диана – блогер, поэтесса, спортсменка, счастливая жена и мать, участница и победительница множества конкурсов, человек с активной жизненной позицией. Да, ещё она передвигается на инвалидной коляске. Но не этот факт привлёк наше внимание в первую очередь. Мы пригласили Диану Халикову, чтобы поговорить о конкурсе, в котором она завоевала титул «Мисс поэзия»!

– Диана, для Рязанской девушки участие в конкурсе «Невская краса» – уже неожиданность. Расскажите, как вы узнали об этом мероприятии?

– Об этом конкурсе я узнала из интернета. В нём участвовали мои знакомые девочки в прошлые годы. И я очень хотела туда попасть, но дело в том, что одно из главных условий конкурса – активное самостоятельное продвижение на инвалидной коляске. А так как у меня не очень хорошо работают руки, это меня останавливало. Но позже я узнала, что в конкурсе приняла участие финка на электрической коляске. И я подумала, что раз она смогла, то и я смогу, и подала заявку.

Затем был полуфинал. Нужно было выполнить два задания: составить туристическую визитку города, который ты представляешь, с учётом интересов маломобильных групп населения, и бизнес-проект социального объекта, где могли бы работать и отдыхать люди с инвалидностью.

По итогам этих заданий жюри выбрало 30 участниц. Потом, в ходе подготовки ещё несколько девушек отсеялось. Нас было 27. Участниц разделили на две категории: «Мисс» – от 18 до 35 и «Леди» – старше 35 до 49 лет.

– Интересно, что же вы в своей визитке рассказали? Насколько Рязанская область удобна и доступна?

– Я рассказывала про Михайлов. Сказала всё, как есть на самом деле. Конечно, когда начала готовиться, поняла, что ещё нужно над доступностью работать и работать. Но я живу в Михайлове 13 лет. И за эти годы многое изменилось в лучшую сторону. Нельзя сказать, что власть бездействует. И мы не бездействуем. Но ещё очень много надо сделать.



– Вы наверняка общались с другими участницами. Как выглядит Михайлов на уровне других городов в плане доступности?

– Проблемы есть везде. Это Россия! И очень хорошо, что этими проблемами занимаются.

Кстати, не могу не сказать про организацию, которая устраивает конкурс «Невская краса». Это правозащитная организация «На колясках без барьеров». В рамках деятельности этой организации разрабатывается «Доступная среда» в Санкт-Петербурге, организуются путешествия для людей на колясках.

– Как вас встретили на конкурсе?

– Нас обеспечили всем необходимым: доступным транспортом, доступным жильём. Мы жили в Санкт-Петербурге неделю. У нас были экскурсии. Мы посмотрели с семьёй все самые известные места: Эрмитаж, Исаакиевский собор, Летний сад, Петергоф. У нас была мотопрогулка, мы увидели развод мостов, и это, конечно, было одним из самых значимых моментов.

– А какой проект для маломобильной группы населения вы представляли на конкурс?

– Я придумала арт-кафе «Равно», в котором могли бы работать и отдыхать и молодёжь с инвалидностью, и здоровые молодые люди. В Михайлове очень мало места, где мог быть культурно отдохнуть человек на инвалидной коляске. У нас нет ни одного доступного кафе. А моё арт-кафе было бы полностью доступно. В нём можно было бы играть в «Мафию», проводить какие-то стенд-апы. Здесь могли бы работать люди с инвалидностью, допустим, администраторами или аниматорами, ведущими. Это было бы местом, в которое тянется вся молодёжь.

В Михайлове есть колледж, куда едут люди с инвалидностью со всей России. В рамках колледжа у нас всё хорошо обустроено. Есть спорткомплекс для людей с инвалидностью. А никакого культурного досуга нет. Человек выходит из колледжа – и всё. А мне бы хотелось, что было такое место для молодёжи. Это была бы и интеграция, и инклюзия! Было бы очень здорово!

– Действительно, было бы очень здорово! А вам как-то будут помогать реализовать этот проект? Или это только на стадии идеи?

– Пока только идеи. Но ведь всё когда-то начинается с идеи.

– К конкурсу «Невская краса» вы готовили какие-то особенные наряды?

– Нарядов было несколько. У нас был общий танец. Для него нужно было подготовить образ в чёрном цвете: чёрная обувь, чёрная водолазка или какой-то свитшот, и нам давали к этому образу дизайнерские шляпки. Номер был в стиле «Бурлеск».

Ещё нужно было подготовить национальный костюм своего региона. Я пошла дальше: я не просто рязанский костюм подготовила, а именно михайловский. У нас же есть уникальное михайловское кружево! И ещё нужно было рассказать об этом костюме.

– Поскольку вы сами пишете, рассказать о костюме вам, наверное, было несложно. А вот где сам костюм взяли?

– За костюм спасибо большое директору нашего ДК. Мне предоставили костюм, а я дополнила образ кружевом.

– А как создавался ваш вечерний наряд?

– Вечерний наряд – это тоже отдельная история. У меня не совсем стандартная фигура. Не 90-60-90. Мне даже просто нарядное платье купить – проблема Я много мерила, но мне не подходило ничего. И тогда я вспомнила про знакомую швею. Она не живёт в нашей области, и мы с ней с помощью почты и видеосвязи сшили платье, которое мне идеально подошло. И она с меня не взяла денег за работу! Но нужны были средства на ткань, на фурнитуру. И с этим мне помог известный певец и композитор Андрей Державин.

– Как это случилось?

– У нас с ним творческое общение. Я же веду поэтическую страничку. Через неё мы и общаемся с Андреем Державиным, делимся творчеством. Вот он мне и помог.

Кстати, пока я ехала в Санкт-Петербург, моя третья книга «Исповедь лимонной сеньориты» была представлена в Москве на Московской международной книжной выставке-ярмарке.

– А почему ваша сеньорита – лимонная?

– Моя первая книга называлась «Записки лимонной сеньориты». Этот образ – некий прототип меня, такой позитивной, яркой, но не слишком сладкой девушки. Мне кажется, это поэтичный образ, оригинальный, привлекающий внимание.

В «Исповеди лимонной сеньориты» я полностью написала свою историю. В своём блоге я в течение года рассказывала о себе и подумала, что это не должно пропадать. Мои посты имели большой отклик, и я поняла, что это не только для меня важно. Мне пишут и друзья, и посторонние: «Вот я читаю вас, и когда у меня какие-то сложности происходят, вспоминаю, и как-то легче становится!» Мне это, конечно, приятно. И я понимаю, что от этого есть польза. Поэтому я свою историю и написала.

В книгу также вошли мои жизненные наблюдение, какие-то рассказы и стихи.

– Именно поэтому вам присудили титул «Мисс поэзия»?

– На самом деле я именно стихи и не представляла на конкурс. Но у нас у нас было длительное общение с организаторами, все знали, кто и что из себя представляет.

– Что вам лично дала эта номинация и этот конкурс?

– Мы уже приехали неделю назад, а я до сих пор засыпаю и просыпаюсь с мыслями о Санкт-Петербурге. Я просто влюбилась в этот прекрасный город. Я познакомилась с девочками из разных городов России, Донецкой Республики, Белоруссии. И мы все друг у друга какой-то опыт переняли, все узнали истории друг друга, все друг у друга чему-то научились.

Этот конкурс стал и выходом из зоны комфорта, потому что за многие годы это моя самая долгая поездка. Мы ехали 16 часов на машине – это и для здорового человека тяжело.

Каждая девочка хочет быть принцессой, несмотря на все комплексы. И нас, действительно, сделали принцессами. У нас была профессиональная фотосессия, работа с визажистом и профессиональным парикмахером, съёмки в интерьерах роскошных отелей с профессиональным фотографом. Смотрю на эти снимки и сама себе нравлюсь!

– Семья сразу поддержала вас в решении участвовать в конкурсе? Или были долгие обсуждения и споры?

– Муж и дочка всегда поддерживают мои идеи. Я сказала, что хочу поехать на конкурс красоты, и было принято единогласное решение! У многих участниц есть дети, но только я дочку с собой взяла. Я просто не могла представить, что поеду в Санкт-Петербург и не покажу его дочке. Это будет неправильно! Я рада, что она в таком возрасте уже увидела этот город. Такие впечатления остаются на всю жизнь!

– Поделитесь планами на будущее. Уже наметили для себя какой-то новый конкурс?

– Хотелось бы поучаствовать в других подобных конкурсах. Я планирую продолжать писательскую деятельность, развивать свой блог, заниматься спортом.

– Вы же участвовали в чемпионате России по бочче.

– Да, и хочу продолжать тренировки, чтобы занять какое-то достойное место.

У Дианы Халиковой есть самое главное – безоговорочная и самоотверженная любовь и поддержка семьи. В этом плане ей могут позавидовать многие здоровые женщины. А ещё у неё есть вера в себя и невероятный, заряжающий всех вокруг оптимизм. А это значит, что у неё всё получится, и мы ещё не раз напишем об успехах и достижениях Дианы Халиковой!