День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

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Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера и ночи, но и начавшаяся уборка урожая. И совхозные поля, и дачные участки уже готовы порадовать нас своими дарами. А их хозяева готовы хорошо потрудиться, ведь поговорку «Как потопаешь, так и полопаешь» никто не отменял.

В старину к уборке урожая относились не только как к тяжёлому, но необходимому труду, но и как к большому празднику. Первый день сбора хлеба или, как мы сказали бы сегодня, старт уборочной кампании, назывался Зажинки. Приходился этот праздник на 21 июля. Считалось, если погода в этот день тёплая и солнечная, то и урожай будет собран успешно. Ещё одно поверье, связанное с этой датой, – после этого дня заканчивалась летняя жара и начинались прохладные дни.

По традиции начало уборочной отмечали и всем селом, и в каждой семье. Готовились к этому дню как к большому празднику: мыли дом, убирали двор, стелили на стол белую скатерть. А вечером, вернувшись с работы, ставили на стол украшенный цветами первый сноп и устраивали праздничный ужин.

Не все праздники сохранились до наших дней. Многие традиции мы растеряли. А вот день начала уборочной в России отмечается до сих пор. И готовятся к нему не меньше, и значения придают, пожалуй, даже больше, чем когда-то наши предки Зажинкам.

С 2004 года в России проводится День поля. Это масштабная выставка передовых технологий сельского хозяйства, которые можно оценить в реальных полевых условиях. В рязанской области День поля проходит с 2017 года. За три года своего существования День поля в Рязанской области стал одним из самых значимых и ожидаемых событий в деловом мире сельского хозяйства. В этом году масштабная агровыставка-форум впервые проводилась в течение трёх дней. На площади 30 га в СПК «Вышгородский» 70 компаний представили огромный выбор современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, новейших достижений в области селекции сельскохозяйственных культур.

Участников форума и гостей Дня поля поприветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Этот форум в Рязанском регионе проводится ежегодно и уже стал не просто праздником начала уборочной кампании, а крупной межрегиональной площадкой для деловых встреч. Здесь демонстрируются лучшие практики, инновационные разработки, современная техника. Работники агропромышленного комплекса и смежных отраслей на полях форума обсуждают актуальные проблемы, делятся своим опытом, новинками, передовыми технологиями – всем тем, что позволяет нашим аграриям эффективно работать и добиваться высоких результатов.

В первый день одной из площадок форума стали опытные делянки сельскохозяйственных культур в селе Подвязье Рязанского района.

Посевы озимой и яровой пшеницы, ячменя, ультраскороспелых сортов сои были заложены учёными Института семеноводства и агротехнологий — филиала Центра ВИМ. Многие сорта выведены селекционерами института. Участники форума увидели, как эти культуры и сорта растут и развиваются в условиях повышенного увлажнения и неблагоприятных погодных условий.

А на территории СПК «Вышгородский» в это время уже расположилась сельскохозяйственная техника последнего поколения.

Современные машины для всех видов полевых работ можно было посмотреть не только в статике, но и в динамике. Как обычно, желающих сфотографироваться на фоне блестящего современного комбайна, трактора или опрыскивателя было немало. А самые смелые смогли посидеть в кабине и даже проехать по полю.





















– Все мы видим, как значительно растут объёмы производства растениеводческой продукции. Вводятся в оборот десятки и сотни тысяч гектаров земель, расширяется спектр возделываемых культур. Развитие отрасли невозможно без современной техники: энергонасыщенных тракторов и комбайнов, широкозахватной прицепной техники, агрегатов, позволяющих за один проход выполнить несколько операций. Модернизация АПК – важнейшая задача, и форум «День поля» способствует её решению, – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

Здесь же проходил и первый региональный профессиональный конкурс пахарей.

За звание лучшего в своём деле борются 10 механизаторов из Александро-Невского, Захаровского, Касимовского, Михайловского, Пронского, Ряжского, Рязанского, Старожиловского, Ухоловского и Чучковского районов.











По правилам конкурса участники должны обработать участок поля длиной 100 метров и шириной 32 метра. Судьи оценивают соблюдение боковых границ вспашки участка и глубины пахоты, прямолинейность вспашки и другие критерии.

Чемпионом Рязанской области по пахоте был признан Юрий Блохин (АО им. генерала Скобелева, Александро-Невский район). Второе место занял Михаил Миненко (АО «Октябрьское», Пронский район). Третье – у Михаила Платонова (колхоз «Шелковской», Старожиловский район).

Деловая программа агрофорума ознаменовалась подписанием четырёх соглашений о сотрудничестве правительства Рязанской области с ведущими отечественными компаниями и предприятиями.

Достигнутые на форуме договорённости позволят наиболее эффективно решать вопросы обеспечения рязанских хозяйств современной и высокотехнологичной спецтехникой и оборудованием. С момента подписания документов партнёрами регионального правительства стали АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Пегас-Агро». С компанией «Росагролизинг», с которой также было подписано соглашение в рамках форума, Рязанская область сотрудничает уже с 2002 года. За это время в АПК Рязанской области компания инвестировала более 6,3 млрд рублей.

Поблагодарил Николай Любимов и тружеников села.

– Аграрии Рязанской области уже не раз доказывали, что им по плечу самые сложные задачи. И я уверен, что и непростой 2020 год с его новыми вызовами мы завершим, как всегда, на «отлично», – сказал Николай Любимов.

Лучшим работникам сельхозпредприятий глава региона вручил награды Рязанской области.

Первый день масштабного форума завершился стартом уборочной кампании. По традиции участие в уборочной губернатор Николай Любимов принял лично. В тот же день уборке урожая приступили пять районов Рязанской области. В Александро-Невском, Рязанском и Скопинском районах началась уборка зерновых, в Сасовском районе начали убирать масличные культуры, а в Михайловском – и масличные, и зерновые.

Рязанским аграриям предстоит обмолотить хлеба на площади 674,8 тысяч гектаров. По прогнозам экспертов урожайность в 2020 году ожидается не меньше прошлогодней. А о том, сбудутся ли эти прогнозы, каковы будут объёмы урожая и кто особенно отличится в ходе уборочной, мы узнаем на ежегодном празднике «Спожинки», который проходит в Рязани в сентябре.