В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовала уборочная. К работам по сбору урожая аграрии приступили в рамках первого дня инновационной агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области — 2020».
Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал День поля не просто праздником начала уборочной кампании, а крупной межрегиональной площадкой для деловых встреч.
Агропромышленный комплекс губернатор назвал одним из стратегически значимых векторов экономики. Несмотря на сложный период пандемии, по плану прошла посевная, работали животноводческие комплексы и предприятия переработки. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за 5 месяцев 2020 года составил 106,2%. По словам губернатора, такой результат стал возможен благодаря мощной государственной поддержке, которую получает агропромышленный комплекс по госпрограммам, в рамках национальных проектов.
К уборке урожая приступили пять районов Рязанской области. По прогнозам экспертов урожайность ожидается не меньше прошлогодней. По традиции, старт уборочной Николай Любимов дал лично.
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