Пятница, 24 июля, 2020
10.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоОрганы властиПравительствоТоп новость

В Рязанской области стартовала уборочная

7info 2

В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовала уборочная. К работам по сбору урожая аграрии приступили в рамках первого дня инновационной агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области — 2020».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал День поля не просто праздником начала уборочной кампании, а крупной межрегиональной площадкой для деловых встреч.

– Здесь демонстрируются лучшие практики, инновационные разработки, современная техника. Работники агропромышленного комплекса и смежных отраслей на полях форума обсуждают актуальные проблемы, делятся своим опытом, новинками, передовыми технологиями – всем тем, что позволяет нашим аграриям эффективно работать и добиваться высоких результатов, – заявил глава региона.

Агропромышленный комплекс губернатор назвал одним из стратегически значимых векторов экономики. Несмотря на сложный период пандемии, по плану прошла посевная, работали животноводческие комплексы и предприятия переработки. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за 5 месяцев 2020 года составил 106,2%. По словам губернатора, такой результат стал возможен благодаря мощной государственной поддержке, которую получает агропромышленный комплекс по госпрограммам, в рамках национальных проектов.

– Очень важно, чтобы вложенные средства принесли максимальный эффект. В числе первостепенных задач – рост объемов импортозамещения, переработки, качества рязанской продукции и увеличение экспортного потенциала предприятий АПК, – подчеркнул глава региона.

К уборке урожая приступили пять районов Рязанской области. По прогнозам экспертов урожайность ожидается не меньше прошлогодней. По традиции, старт уборочной Николай Любимов дал лично.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРязанское правительство поможет обманутым дольщикам
Следующая статьяГороскоп на 25 июля

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области стартовала уборочная

Новости Рязани
В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовала уборочная. К работам по сбору урожая аграрии приступили в рамках первого дня инновационной агропромышленной...
Узнать больше

Рязанское правительство поможет обманутым дольщикам

Новости Рязани
Правительство Рязанской области подписало соглашение с Фондом защиты прав дольщиков. В рамках соглашения помощь получат 180 рязанских обманутых дольщиков.
Узнать больше

Банк «Открытие» развивает сотрудничество с Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области

Новости Рязани
В Рязани состоялась рабочая встреча министра промышленности и экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева с бизнес-лидером банка «Открытие» Алексеем Суздальницким.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области стартовала уборочная

Новости Рязани
В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовала уборочная. К работам по сбору урожая аграрии приступили в рамках первого дня инновационной агропромышленной...
Узнать больше

В Рязани открылось уникальное гастрономическое пространство. Стильно и вкусно

Новости Рязани
Чем заняться летним вечером, когда погода не особо располагает к прогулкам и пляжному отдыху? Отличная идея – помечтать или почитать за чашечкой...
Узнать больше

В Рязани состоится городская спортивная зарядка

Администрация
Жители и гости города Рязани могут начать субботнее утро с бодрой зарядки на природе. 25 июля в 9.00. сертифицированный тренер фитнес-центра «Кислород» Ольга Суровцова проведёт...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+