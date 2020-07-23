В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовала уборочная. К работам по сбору урожая аграрии приступили в рамках первого дня инновационной агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области — 2020».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал День поля не просто праздником начала уборочной кампании, а крупной межрегиональной площадкой для деловых встреч.

– Здесь демонстрируются лучшие практики, инновационные разработки, современная техника. Работники агропромышленного комплекса и смежных отраслей на полях форума обсуждают актуальные проблемы, делятся своим опытом, новинками, передовыми технологиями – всем тем, что позволяет нашим аграриям эффективно работать и добиваться высоких результатов, – заявил глава региона.

Агропромышленный комплекс губернатор назвал одним из стратегически значимых векторов экономики. Несмотря на сложный период пандемии, по плану прошла посевная, работали животноводческие комплексы и предприятия переработки. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за 5 месяцев 2020 года составил 106,2%. По словам губернатора, такой результат стал возможен благодаря мощной государственной поддержке, которую получает агропромышленный комплекс по госпрограммам, в рамках национальных проектов.

– Очень важно, чтобы вложенные средства принесли максимальный эффект. В числе первостепенных задач – рост объемов импортозамещения, переработки, качества рязанской продукции и увеличение экспортного потенциала предприятий АПК, – подчеркнул глава региона.

К уборке урожая приступили пять районов Рязанской области. По прогнозам экспертов урожайность ожидается не меньше прошлогодней. По традиции, старт уборочной Николай Любимов дал лично.