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Правительство Рязанской области заключило четыре соглашения на агрофоруме «День поля»

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23 июля в Рязанской области стартовал крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий в сельскохозяйственной отрасли региона. В течение двух дней на площадке СПК «Вышгородский» 70 ведущих российских и зарубежных производителей сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семян различных агрокультур.

Форум впервые проводится в течение двух дней. В первый день инновационную агровыставку посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он осмотрел представленную продукцию и подписал четыре соглашения о сотрудничестве с ведущими отечественными компаниями и предприятиями.

Достигнутые на форуме договорённости позволят наиболее эффективно решать вопросы обеспечения рязанских хозяйств современной и высокотехнологичной спецтехникой и оборудованием. С момента подписания документов партнёрами регионального правительства стали АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Пегас-Агро». С компанией АО «Росагролизинг», с которой также было подписано соглашение в рамках форума, Рязанская область сотрудничает уже с 2002 года. За это время в АПК Рязанской области компания инвестировала более 6,3 млрд рублей.

АО «Росагролизинг» поставил в Рязанскую область 1 192 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму инвестиционных затрат 3,2 млрд рублей.

– Наше партнерство с Рязанской областью мы не только ежегодно подтверждаем, но и увеличиваем в разы. Об этом говорит то количество заявок, которое мы отработали в рамках наших программ, – сказал гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов. – Нелегкий труд аграриев заслуживает максимальной поддержки и максимального уважения. Соглашение, которое подписано на форуме, закладывает фундамент для более глубокого и плотного взаимодействия с Рязанским регионом, который в лидерах среди наших партнеров не только по объемам, но и по платежной дисциплине, что тоже важно.

В 2020 году АО «Росагролизинг» разработало специальное «антивирусное предложение», которым поспешили воспользоваться рязанские аграрии. Как рассказал гендиректор компании Павел Косов, уже поступило 177 заявок на сумму 1,7 млрд рублей.

На данный момент в различных стадиях заключения сделки находятся 245 едениц сельхозтехники на сумму 1,2 млрд руб., из них уже поставлено – 119 единиц на сумму 0,57 млрд руб., техника в отгрузке – 80 единиц (около 0,43 млрд руб.).

Николай Любимов отметил, что подписанные на Дне поля соглашения стали еще одним шагом в реализации задач, поставленных президентом.

– Специализированные машины и оборудование, которые производят и поставляют эти предприятия, востребованы, показали свою надежность и эффективность на полях страны. Теперь они будут уже в больших объемах работать и на ниве Рязанской области. Убежден, что такое взаимовыгодное сотрудничество станет хорошим вкладом в экономику региона, в развитие сельского хозяйства, – заявил губернатор.

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