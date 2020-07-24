В Рязанской области определился лучший пахарь

В пятницу, 24 июля, в Рязанской области завершился первый региональный конкурс по обработке почвы среди механизаторов. Соревнования пахарей состоялись в рамках агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области – 2020», проходившей в селе Вышгород Рязанского района.

За звание лучшего боролись 11 пахарей из Александро-Невского, Захаровского, Касимовского, Михайловского, Пронского, Ряжского, Рязанского, Старожиловского, Ухоловского и Чучковского районы.

Пахота проводилась на колесных тракторах пятого тягового класса с восьмикорпусными оборотными плугами. Участники конкурса обработали участки поля длиной 100 метров и шириной 32 метра. Судьи следили за соблюдением боковых границ вспашки участка, глубиной пахоты, прямолинейностью вспашки.

В итоге чемпионом Рязанской области по пахоте был признан Юрий Блохин (АО им. генерала Скобелева, Александро-Невский район).

Второе место занял Михаил Миненко (АО «Октябрьское», Пронский район). Третье – у Михаила Платонова (колхоз «Шелковской», Старожиловский район).

Победителя и финалистов I Регионального конкурса пахарей поздравил заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, он пожелал им успеха в профессиональной деятельности и крепкого здоровья и отметил, что конкурс прошёл на высоком уровне, несмотря на то, что состоялся в нашем регионе впервые.