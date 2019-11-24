Что посмотреть в Туле, кроме пряников и самоваров

Осень в этом году нас балует солнечными днями, без дождей, без грязи и слякоти. А ведь это идеальные условия для путешествий по России. Летом может быть жарко и пыльно, зимой – скользко и снежно (не проехать, не пройти), а лужи и грязь способны испортить впечатление даже от самого тёплого приёма в самом чудесном городе.

Если верить статистике, внутренний туризм в России растёт с каждым годом. По данным Ростуризма в этом году путешествия по России выбирают на 10 процентов чаще, чем в прошлом. А если сравнить эту цифру с 2008 годом, то рост количества туристов составляет 70 процентов. Эти данные подтверждают и фотографии в соцсетях. Всё чаще можно встретить посты о поездках в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Липецк, Владимир, Тамбов, Казань, Ростов, Новгород и другие города. Особенно ценятся маршруты одного дня – так и дешевле, и удобнее.

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И, конечно, посмотреть хочется что-то необычное, неизбитое. Например, если вы скажете, что едете в Тулу, вам обязательно посоветуют зайти в музей оружия и музей самоваров и отведать настоящих тульских пряников. Ценность этих достопримечательностей мы оспаривать не будем, но предложим вам ещё несколько интересных мест, которые в Туле можно обойти за один день.

Независимо от того, бывали вы раньше в Туле или нет, обязательно загляните на набережную. Она за последние годы преобразилась до неузнаваемости. Набережная вдоль реки Упы называется Казанской. В 2018 году завершилась её масштабная реконструкция. Говорят, что раньше даже сами туляки не замечали её и не рассматривали как зону отдыха. Ведь пару лет назад здесь была заброшенная промзона, а сегодня – вымощенные дорожки, скамейки, беседки с прекрасным видом на Тульский Кремль и разнообразные арт-объекты. На всей территории действует публичный Wi-Fi и работает видеонаблюдение от ПАО «Ростелеком».

Отдельно стоит рассказать про онлайн-дверь в Москву. Это, конечно, не телепорт, а часть масштабного проекта «Тула рядом». Такая же дверь есть и в Москве на станции метро «Тульская». Онлайн-дверь представляет собой цифровые панели для видеотрансляции с места событий. Теперь москвичи могут увидеть, что происходит на главной набережной Тулы, а туляки могут наблюдать за жизнью столичного метро. Онлайн-дверь действует на основе платформы «Ростелеком.Экраны».

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Есть на набережной и два интерактивных туристических киоска, также установленных компанией «Ростелеком». С помощью удобной навигации туристы могут построить индивидуальный маршрут, узнать о достопримечательностях региона, найти данные о гостиницах, кафе, ознакомиться с театральной афишей.

Преобразилась и улица Металлистов – пешеходная зона вроде Арбата или нашей улицы Почтовой. Её реконструкция ещё не завершилась. Планируется обустроить здесь целый музейный квартал. Но уже сегодня здесь есть на что посмотреть, что сфотографировать и где загадать желание.

Если едете в Тулу с детьми, обязательно загляните в «Мануфакторию». Это детский центр, в котором можно освоить самые разные профессии, как в настоящем городе. Здесь есть дома, дороги со светофорами и парком, настоящий автодром с электромобилями, автозаправка, поликлиника, магазин, банк, почта, пожарная часть – всего 33 различных мануфактуры. Как говорится, все работы хороши, выбирай на вкус!

Каждому ребёнку в Мануфактории выдают паспорт, трудовую книжку и водительские права. За свою работу дети получают зарплату, которую можно потратить здесь же на сладости и развлечения.

А пока дети развлекаются, то есть работают, родители могут отдохнуть на площадке «Ростелекома», где можно не только узнать, как работает сервис «Умный дом», но и просто посмотреть телевизор.

В будни детский билет в «Мануфакторию» обойдётся в 500 рублей, в выходные – в 750 рублей. Для взрослых вход бесплатный.

Детям постарше и их родителям стоит заглянуть в интерактивный Музей станка. Он находится в индустриальном кластере «Октава» на улице Каминского. В большом мультимедийном зале музея можно познакомиться с историей развития промышленности в России и мире через экспозицию станков и аудиовизуальные технологии. А расскажут эту историю Сергей Чонишвили и Вениамин Смехов, а также Никита Ефремов, Алиса Гребенщикова и Александр Балуев. Именно их голосами озвучены все мультимедийные спектакли, продолжительностью 10-15 минут.

В Музее станка можно увидеть «прялку Дженни», «Царь-молот», узнать о первой паровой машине, созданной в России, посмотреть на оригинальные исторические станки и на 3D-модели заводов.

Экспонаты для музея передали заводы Тверской и Владимирской областей, Москвы, Саранска, Рыбинска и Тулы.

Погрузиться в атмосферу старинных заводов и жизнь рабочих людей поможет sound-инсталляция — огромные трубы, свисающие с потолка. Они создают звуки работающего завода и являются одним из популярных объектов у гостей музея.

Билет для взрослых стоит 350 рублей, для детей от 7 до 18 лет — 200 рублей.

После такой насыщенной программы пообедать или поужинать можно будет в кулинарной студии «Петух в вине». Правда, для начала придётся потрудиться и под руководством шеф-повара своими руками приготовить интересные и вкусные блюда. Профессионалы в области кулинарии проведут для вас мастер-класс, во время которого обучат технологиям приготовления и культуре употребления различных блюд.

Приготовить что-то всей семьёй или большой дружной компанией – такое запоминается надолго. А терпеливые сотрудники студии и её уютная атмосфера сделают так, что вы получите не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие. Рязанцам такой вид совместного отдыха будет особенно интересен, ведь в нашем городе на кулинарном мастер-классе можно побывать нечасто.

Вот так необычно и интересно можно провести выходной в Туле: посетить интересные места, запастись яркими впечатлениями, расширить кругозор и даже повысить кулинарное мастерство. Ну и удивить подписчиков в соцсетях. Куда же без этого?

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Фото Александра Матвеева