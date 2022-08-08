8 июля отмечается Международный день офтальмологии

Сегодня офтальмологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. В 2004 году дату выбрали в честь дня рождения знаменитого российского учёного Святослава Фёдорова, сделавшего выдающиеся открытия в области лечения болезней глаз.

По данным российских специалистов, сегодня свыше 20 млн россиян имеют проблемы со здоровьем глаз. Офтальмологи объясняют это частым использованием компьютеров и смартфонов, а следовательно, и возросшей нагрузкой на глаза.

Здоровый образ жизни и правильное питание помогут поддержать зрение, – информирует проект Роспотребнадзора «Здоровое питание». Для глаз наиболее важны:

1. Лютеин. Этим пигментом богаты черника, шпинат, брокколи, брюссельская капуста, чёрная смородина, тыква, кабачок, морковь и помидоры. При лёгкой тепловой обработке усвояемость лютеина повышается, так что многие из перечисленных продуктов можно пассеровать, отваривать на пару, слегка обжаривать или запекать.

2. Витамин А и бета-каротин. Рекордсмены по содержанию витамина А среди продуктов животного происхождения – куриный желток и сливочное масло. Также бета-каротином богаты овощи и фрукты оранжевого цвета, например морковь. Её лучше употреблять с растительными или животными жирами.

3. Витамин Е. Лучшие источники витамина Е – пророщенная пшеница, орехи, нерафинированное растительное масло, авокадо и шпинат.

4. Цинк. Чтобы избежать дефицита цинка, эксперты рекомендуют включать в рацион кунжут, орехи, говядину, арахис, бобовые и яйца.

5. Омега-3 и омега-6. Эти вещества содержатся в жирной морской рыбе (лосось, сельдь, скумбрия), льняном масле, семечках и орехах.

Офтальмологи советуют регулярно давать глазам отдых во время работы с гаджетами, а в идеале каждые 30–50 минут делать простую гимнастику для глаз, – сообщает Роспотребнадзор.