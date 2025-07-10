40 лет назад произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории СССР, погибли 200 человек

Ровно 40 лет назад, 10 июля 1985 года, разбился самолет Ту-154 в пустыне недалеко от Учкудука в Узбекской ССР, пишет «Лента».
Эта авиакатастрофа стала крупнейшая в истории СССР — погибли 200 человек, из них 191 пассажир и девять членов экипажа.
Воздушное судно выполняло рейс из Карши на юге Узбекистана в Ленинград с остановкой в Уфе. Спустя несколько минут после вылета самолет потерял управление и сорвался в штопор.
Рейс выполнили командир воздушного судна Олег Белисов и второй пилот Анатолий Позюмский. Эксперт Василий Ершов предположил, что после включения автопилота они уснули. По его мнению, на скорость с набором высоты планомерно падала, и некому было опустить нос самолета, чтобы ее восстановить. Ершов допустил, что пилоты проснулись после срабатывания сигнализации.
Скорость упала до 290 километров в час, спустя чуть более минуты хвост самолета оказался выше носа, и в таком положении борт стал падать по спирали. Что на самом деле произошло с пилотами до того, как судно стало падать, остается загадкой.
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