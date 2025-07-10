40 лет назад произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории СССР, погибли 200 человек

Ровно 40 лет назад, 10 июля 1985 года, разбился самолет Ту-154 в пустыне недалеко от Учкудука в Узбекской ССР, пишет « Лента ».

Эта авиакатастрофа стала крупнейшая в истории СССР — погибли 200 человек, из них 191 пассажир и девять членов экипажа.

«Самолет был под завязку, потому что на нем вылетали детские группы. Помимо 139 взрослых, на борт поднялись 25 детей от 5 до 12 лет и 27 — младше 5 лет», — говорится в публикации.

Воздушное судно выполняло рейс из Карши на юге Узбекистана в Ленинград с остановкой в Уфе. Спустя несколько минут после вылета самолет потерял управление и сорвался в штопор.

Рейс выполнили командир воздушного судна Олег Белисов и второй пилот Анатолий Позюмский. Эксперт Василий Ершов предположил, что после включения автопилота они уснули. По его мнению, на скорость с набором высоты планомерно падала, и некому было опустить нос самолета, чтобы ее восстановить. Ершов допустил, что пилоты проснулись после срабатывания сигнализации.

Скорость упала до 290 километров в час, спустя чуть более минуты хвост самолета оказался выше носа, и в таком положении борт стал падать по спирали. Что на самом деле произошло с пилотами до того, как судно стало падать, остается загадкой.