37-летней рязанке грозит до 10 лет лишения свободы за хранение наркотиков

В Рязани задержали 37-летнюю местную жительницу, которую подозревают в хранении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленницу задержали благодаря наводке от бдительных рязанцев. Они увидели, как женщина в Лесопарке что-то ищет в кустах и предположили, что она либо подбирает, либо раскладывает контейнеры с наркотиками.

Предположения оправдались. Полицейские вычислили женщину по описанию внешности и выяснили, что она причастна к незаконному обороту запрещенных веществ. У нее обнаружили самодельный контейнер, в котором находилось более 2,5 граммов синтетического наркотика.

Злоумышленницу задержали. Теперь против нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.