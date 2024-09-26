Четверг, 26 сентября, 2024

37-летней рязанке грозит до 10 лет лишения свободы за хранение наркотиков

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязани задержали 37-летнюю местную жительницу, которую подозревают в хранении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленницу задержали благодаря наводке от бдительных рязанцев. Они увидели, как женщина в Лесопарке что-то ищет в кустах и предположили, что она либо подбирает, либо раскладывает контейнеры с наркотиками.

Предположения оправдались. Полицейские вычислили женщину по описанию внешности и выяснили, что она причастна к незаконному обороту запрещенных веществ. У нее обнаружили самодельный контейнер, в котором находилось более 2,5 граммов синтетического наркотика.

Злоумышленницу задержали. Теперь против нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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