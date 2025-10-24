«Открытый регион 62» обнародовал рейтинг лучших управляющих компаний региона

В Рязанской области продолжается цифровая трансформация жилищно-коммунальной сферы. Одним из инструментов, повышающих прозрачность и качество управления многоквартирными домами, стал цифровой рейтинг управляющих организаций. Обновленные данные за III квартал 2025 года размещены на портале «Открытый регион 62». Рейтинг формируется по 12 ключевым показателям эффективности. При расчете учитываются не только технические и правовые параметры — такие как наличие предписаний Государственной жилищной инспекции, качество их исполнения, отсутствие задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, — но и уровень цифровизации работы: использование системы ГИС ЖКХ, онлайн-сервисов для проведения собраний собственников, взаимодействие с платформой обратной связи.

Важную роль играет и мнение жителей. 1 — 15 октября на портале проходило открытое голосование, в ходе которого пользователи могли оценить работу своих управляющих компаний. В рейтинг по Рязани вошли 96 управляющих организаций, обслуживающих 2 636 многоквартирных домов общей площадью около 14,5 млн кв. м.

ТОП-10 компаний с наивысшим рейтингом: «УК «Вишневые Сады», УК «СК-Эксплуатация», УО «Горожанин», «УК Городок-Сервис», «Жилсервис Рязань», «УК «Мервинский», «Уютресурс», УК «Фаворит», УК «Сервисный Центр ЖКХ», «Городская Роща — 1».