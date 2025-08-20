Среда, 20 августа, 2025
16 педагогов из Рязанской области станут участниками V Всероссийского форума классных руководителей в 2025 году

Валерия Мединская
Завершился конкурсный отбор педагогов на участие в V Форуме классных руководителей. Он пройдёт с 1 по 3 октября на площадке наццентра «Россия» в Москве. Участниками станут более тысячи классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования со всей страны.

Форум организовывает министерство просвещения по поручению Президента Владимира Путина.
В рамках отбора в этом году было подано более 50 тысяч заявок от педагогов со всей России. Самому молодому участнику – 19 лет, самому опытному – 77 лет. Педагогов ждут образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами выступят эксперты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

«Форум классных руководителей за свою пока ещё недолгую историю уже успел стать масштабным событием федерального уровня – площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления профессионального сообщества. Роль учителя крайне важна, так как педагоги не только передают знания, но и помогают формировать личность, закладывая основы ценностей и мировоззрения учащихся», – подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он также напомнил, что по итогам первого форума было создано профессиональное сообщество классных руководителей и кураторов групп в социальной сети «ВКонтакте». В нём состоят более 230 тысяч участников из 89 регионов России и города Байконур.

Посол ФКР в Рязанской области в 2025 году, учитель начальных классов Елена Мальчикова назвала форум знаковым событием в сфере воспитания, которое дарит педагогам всей страны уникальную возможность – встречу с целью обсуждения актуальных вопросов, обмена опытом и внедрения лучших практик в работу классных руководителей.

«Форум является важной платформой для налаживания профессиональных контактов, способствует созданию единого образовательного и воспитательного пространства, ориентированного на развитие личности и социальной ответственной молодёжи», — отметила посол ФКР в регионе.

Зарегистрироваться на онлайн-участие в форуме можно по ссылке.

Организационную поддержку форуму оказывает Фонд Гуманитарных Проектов. Стратегический партнер – АНО «Диалог Регионы».

